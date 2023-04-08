Атромитос - ПАС

|20 тур
|28 января, суббота
|21:00
|ПАС
|1:1
|Атромитос
|7 тур
|10 октября, понедельник
|18:00
|Атромитос
|2:1
|ПАС
|20 тур
|28 января, суббота
|21:00
|ПАС
|1:1
|Атромитос
|7 тур
|10 октября, понедельник
|18:00
|Атромитос
|2:1
|ПАС
|18 тур
|16 января, воскресенье
|20:30
|ПАС
|1:1
|Атромитос
|5 тур
|3 октября, воскресенье
|16:00
|Атромитос
|1:1
|ПАС
|20 тур
|31 января, воскресенье
|18:15
|ПАС
|0:1
|Атромитос
|7 тур
|31 октября, суббота
|18:15
|Атромитос
|0:2
|ПАС
|21 тур
|16 февраля, суббота
|20:30
|ПАС
|0:2
|Атромитос
|6 тур
|7 октября, воскресенье
|19:00
|Атромитос
|1:0
|ПАС
|18 тур
|21 января, воскресенье
|18:15
|ПАС
|2:2
|Атромитос
|3 тур
|9 сентября, суббота
|18:15
|Атромитос
|0:0
|ПАС
|18 тур
|29 января, воскресенье
|18:15
|Атромитос
|1:1
|ПАС
|3 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:15
|ПАС
|3:0
|Атромитос
|19 тур
|24 января, воскресенье
|18:15
|Атромитос
|0:2
|ПАС
|4 тур
|23 сентября, среда
|18:15
|ПАС
|1:0
|Атромитос
|31 тур
|19 апреля, воскресенье
|17:15
|Атромитос
|1:1
|ПАС
|14 тур
|14 декабря, воскресенье
|18:15
|ПАС
|1:0
|Атромитос
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ОФИ
|33
|10
|11
|12
|37:41
|-4
|41
|2.
|Атромитос
|33
|9
|11
|13
|34:36
|-2
|38
|3.
|ПАС
|33
|7
|13
|13
|33:50
|-17
|34
|4.
|Астерас
|33
|5
|16
|12
|23:36
|-13
|31
|5.
|Панетоликос
|33
|7
|9
|17
|32:53
|-21
|30
|6.
|ПАС Ламия
|33
|5
|14
|14
|23:53
|-30
|29
|7.
|Ионикос
|33
|6
|9
|18
|24:51
|-27
|27
|8.
|Левадиакос
|33
|4
|14
|15
|25:48
|-23
|26