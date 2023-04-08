Введите ваш ник на сайте

Атромитос - ПАС

08.04.2023, Суббота, 17:00 мск Перистери, стадион Стадио Перистери Греция. Суперлига, 3 тур Атромитос - ПАС
Греция. Суперлига (2022/2023)
20 тур
28 января, суббота 21:00 ПАС 1:1 Атромитос
7 тур
10 октября, понедельник 18:00 Атромитос 2:1 ПАС
Греция. Суперлига (2021/2022)
18 тур
16 января, воскресенье 20:30 ПАС 1:1 Атромитос
5 тур
3 октября, воскресенье 16:00 Атромитос 1:1 ПАС
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
1 тур
20 марта, суббота 20:30 ПАС 1:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021)
20 тур
31 января, воскресенье 18:15 ПАС 0:1 Атромитос
7 тур
31 октября, суббота 18:15 Атромитос 0:2 ПАС
Греция. Суперлига (2018/2019)
21 тур
16 февраля, суббота 20:30 ПАС 0:2 Атромитос
6 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Атромитос 1:0 ПАС
Греция. Суперлига (2017/2018)
18 тур
21 января, воскресенье 18:15 ПАС 2:2 Атромитос
3 тур
9 сентября, суббота 18:15 Атромитос 0:0 ПАС
Греция. Суперлига (2016/2017)
18 тур
29 января, воскресенье 18:15 Атромитос 1:1 ПАС
3 тур
11 сентября, воскресенье 18:15 ПАС 3:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2015/2016)
19 тур
24 января, воскресенье 18:15 Атромитос 0:2 ПАС
4 тур
23 сентября, среда 18:15 ПАС 1:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2014/2015)
31 тур
19 апреля, воскресенье 17:15 Атромитос 1:1 ПАС
14 тур
14 декабря, воскресенье 18:15 ПАС 1:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2013/2014)
21 тур
25 января, суббота 19:15 Атромитос 1:0 ПАС
4 тур
16 сентября, понедельник 20:30 ПАС 1:0 Атромитос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
...
  • Читайте нас: 