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Ионикос - Астерас

01.04.2023, Суббота, 21:00 мск Никея, стадион Димотико Гипедо Неаполис Греция. Суперлига, 2 тур Ионикос - Астерас
Греция. Суперлига (2022/2023)
26 тур
12 марта, воскресенье 20:00 Ионикос 1:0 Астерас
13 тур
14 ноября, понедельник 19:00 Астерас 1:0 Ионикос
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
3 тур
9 апреля, суббота 19:30 Астерас 2:3 Ионикос
Греция. Суперлига (2021/2022)
23 тур
12 февраля, суббота 20:30 Астерас 2:3 Ионикос
10 тур
20 ноября, суббота 20:30 Ионикос 1:1 Астерас
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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