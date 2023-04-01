Панетоликос - ПАС Ламия

|26 тур
|12 марта, воскресенье
|20:00
|Панетоликос
|1:1
|ПАС Ламия
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|ПАС Ламия
|1:3
|Панетоликос
|26 тур
|12 марта, воскресенье
|20:00
|Панетоликос
|1:1
|ПАС Ламия
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|ПАС Ламия
|1:3
|Панетоликос
|1 тур
|19 марта, суббота
|20:30
|Панетоликос
|1:2
|ПАС Ламия
|17 тур
|16 февраля, среда
|17:00
|Панетоликос
|1:0
|ПАС Ламия
|4 тур
|26 сентября, воскресенье
|18:15
|ПАС Ламия
|2:2
|Панетоликос
|1 тур
|20 марта, суббота
|20:30
|Панетоликос
|0:3
|ПАС Ламия
|18 тур
|24 января, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|0:0
|ПАС Ламия
|5 тур
|19 октября, понедельник
|19:30
|ПАС Ламия
|0:0
|Панетоликос
|1 тур
|8 июня, понедельник
|20:00
|ПАС Ламия
|2:0
|Панетоликос
|19 тур
|18 января, суббота
|21:00
|Панетоликос
|1:1
|ПАС Ламия
|6 тур
|7 октября, понедельник
|20:00
|ПАС Ламия
|0:0
|Панетоликос
|19 тур
|2 февраля, суббота
|20:00
|ПАС Ламия
|0:2
|Панетоликос
|4 тур
|24 сентября, понедельник
|19:00
|Панетоликос
|2:2
|ПАС Ламия
|28 тур
|22 апреля, воскресенье
|19:00
|Панетоликос
|1:0
|ПАС Ламия
|13 тур
|3 декабря, воскресенье
|18:15
|ПАС Ламия
|2:2
|Панетоликос
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ОФИ
|33
|10
|11
|12
|37:41
|-4
|41
|2.
|Атромитос
|33
|9
|11
|13
|34:36
|-2
|38
|3.
|ПАС
|33
|7
|13
|13
|33:50
|-17
|34
|4.
|Астерас
|33
|5
|16
|12
|23:36
|-13
|31
|5.
|Панетоликос
|33
|7
|9
|17
|32:53
|-21
|30
|6.
|ПАС Ламия
|33
|5
|14
|14
|23:53
|-30
|29
|7.
|Ионикос
|33
|6
|9
|18
|24:51
|-27
|27
|8.
|Левадиакос
|33
|4
|14
|15
|25:48
|-23
|26