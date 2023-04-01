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Панетоликос - ПАС Ламия

01.04.2023, Суббота, 17:30 мск Агринио, стадион Панетолику Греция. Суперлига, 2 тур Панетоликос - ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2022/2023)
26 тур
12 марта, воскресенье 20:00 Панетоликос 1:1 ПАС Ламия
13 тур
13 ноября, воскресенье 19:00 ПАС Ламия 1:3 Панетоликос
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
1 тур
19 марта, суббота 20:30 Панетоликос 1:2 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2021/2022)
17 тур
16 февраля, среда 17:00 Панетоликос 1:0 ПАС Ламия
4 тур
26 сентября, воскресенье 18:15 ПАС Ламия 2:2 Панетоликос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
1 тур
20 марта, суббота 20:30 Панетоликос 0:3 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2020/2021)
18 тур
24 января, воскресенье 18:15 Панетоликос 0:0 ПАС Ламия
5 тур
19 октября, понедельник 19:30 ПАС Ламия 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2019/2020)
1 тур
8 июня, понедельник 20:00 ПАС Ламия 2:0 Панетоликос
19 тур
18 января, суббота 21:00 Панетоликос 1:1 ПАС Ламия
6 тур
7 октября, понедельник 20:00 ПАС Ламия 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2018/2019)
19 тур
2 февраля, суббота 20:00 ПАС Ламия 0:2 Панетоликос
4 тур
24 сентября, понедельник 19:00 Панетоликос 2:2 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2017/2018)
28 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Панетоликос 1:0 ПАС Ламия
13 тур
3 декабря, воскресенье 18:15 ПАС Ламия 2:2 Панетоликос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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