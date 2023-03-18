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Атромитос - Ионикос

18.03.2023, Суббота, 20:30 мск Перистери, стадион Стадио Перистери Греция. Суперлига, 1 тур Атромитос - Ионикос
Греция. Суперлига (2022/2023)
17 тур
8 января, воскресенье 18:00 Атромитос 2:0 Ионикос
4 тур
10 сентября, суббота 21:30 Ионикос 1:4 Атромитос
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
6 тур
7 мая, суббота 19:30 Атромитос 0:1 Ионикос
Греция. Суперлига (2021/2022)
20 тур
29 января, суббота 18:15 Ионикос 2:1 Атромитос
7 тур
23 октября, суббота 18:15 Атромитос 0:2 Ионикос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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