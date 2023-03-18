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ОФИ - Левадиакос

18.03.2023, Суббота, 18:30 мск Ираклион, стадион Теодорос Вардиноянис Греция. Суперлига, 1 тур ОФИ - Левадиакос
Греция. Суперлига (2022/2023)
26 тур
12 марта, воскресенье 20:00 Левадиакос 2:0 ОФИ
13 тур
14 ноября, понедельник 20:30 ОФИ 2:1 Левадиакос
Греция. Суперлига (2018/2019)
25 тур
17 марта, воскресенье 16:00 ОФИ 2:0 Левадиакос
10 тур
10 ноября, суббота 20:30 Левадиакос 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2014/2015)
30 тур
4 апреля, суббота 00:00 Левадиакос 3:0 ОФИ
13 тур
7 декабря, воскресенье 18:15 ОФИ 0:2 Левадиакос
Греция. Суперлига (2013/2014)
32 тур
30 марта, воскресенье 18:15 Левадиакос 2:1 ОФИ
15 тур
15 декабря, воскресенье 17:00 ОФИ 1:0 Левадиакос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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