Астерас - Панетоликос

|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|21:00
|Панетоликос
|0:0
|Астерас
|8 тур
|16 октября, воскресенье
|20:30
|Астерас
|0:0
|Панетоликос
|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|21:00
|Панетоликос
|0:0
|Астерас
|8 тур
|16 октября, воскресенье
|20:30
|Астерас
|0:0
|Панетоликос
|4 тур
|16 апреля, суббота
|19:30
|Панетоликос
|0:0
|Астерас
|14 тур
|14 декабря, вторник
|18:15
|Астерас
|1:0
|Панетоликос
|1 тур
|11 сентября, суббота
|18:15
|Панетоликос
|0:0
|Астерас
|17 тур
|16 января, суббота
|18:15
|Астерас
|2:0
|Панетоликос
|4 тур
|3 октября, суббота
|19:30
|Панетоликос
|1:1
|Астерас
|4 тур
|28 июня, воскресенье
|19:30
|Панетоликос
|1:1
|Астерас
|22 тур
|2 февраля, воскресенье
|18:15
|Астерас
|2:1
|Панетоликос
|9 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Панетоликос
|1:1
|Астерас
|23 тур
|3 марта, воскресенье
|20:30
|Астерас
|3:0
|Панетоликос
|8 тур
|28 октября, воскресенье
|20:00
|Панетоликос
|1:1
|Астерас
|30 тур
|6 мая, воскресенье
|19:00
|Панетоликос
|0:2
|Астерас
|15 тур
|17 декабря, воскресенье
|18:15
|Астерас
|0:0
|Панетоликос
|26 тур
|2 апреля, воскресенье
|17:15
|Панетоликос
|1:1
|Астерас
|11 тур
|15 января, воскресенье
|18:15
|Астерас
|4:1
|Панетоликос
|17 тур
|10 января, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|2:1
|Астерас
|2 тур
|30 августа, воскресенье
|19:15
|Астерас
|0:2
|Панетоликос
|24 тур
|14 февраля, суббота
|16:00
|Панетоликос
|2:0
|Астерас
|7 тур
|18 октября, суббота
|19:15
|Астерас
|1:1
|Панетоликос
|30 тур
|22 марта, суббота
|17:00
|Панетоликос
|0:1
|Астерас
|13 тур
|30 ноября, суббота
|17:00
|Астерас
|3:0
|Панетоликос
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ОФИ
|33
|10
|11
|12
|37:41
|-4
|41
|2.
|Атромитос
|33
|9
|11
|13
|34:36
|-2
|38
|3.
|ПАС
|33
|7
|13
|13
|33:50
|-17
|34
|4.
|Астерас
|33
|5
|16
|12
|23:36
|-13
|31
|5.
|Панетоликос
|33
|7
|9
|17
|32:53
|-21
|30
|6.
|ПАС Ламия
|33
|5
|14
|14
|23:53
|-30
|29
|7.
|Ионикос
|33
|6
|9
|18
|24:51
|-27
|27
|8.
|Левадиакос
|33
|4
|14
|15
|25:48
|-23
|26