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Астерас - Панетоликос

18.03.2023, Суббота, 18:00 мск Триполис, стадион Теодорос Колокотронис Греция. Суперлига, 1 тур Астерас - Панетоликос
Греция. Суперлига (2022/2023)
21 тур
5 февраля, воскресенье 21:00 Панетоликос 0:0 Астерас
8 тур
16 октября, воскресенье 20:30 Астерас 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
4 тур
16 апреля, суббота 19:30 Панетоликос 0:0 Астерас
Греция. Суперлига (2021/2022)
14 тур
14 декабря, вторник 18:15 Астерас 1:0 Панетоликос
1 тур
11 сентября, суббота 18:15 Панетоликос 0:0 Астерас
Греция. Суперлига (2020/2021)
17 тур
16 января, суббота 18:15 Астерас 2:0 Панетоликос
4 тур
3 октября, суббота 19:30 Панетоликос 1:1 Астерас
Греция. Суперлига (2019/2020)
4 тур
28 июня, воскресенье 19:30 Панетоликос 1:1 Астерас
22 тур
2 февраля, воскресенье 18:15 Астерас 2:1 Панетоликос
9 тур
3 ноября, воскресенье 18:00 Панетоликос 1:1 Астерас
Греция. Суперлига (2018/2019)
23 тур
3 марта, воскресенье 20:30 Астерас 3:0 Панетоликос
8 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Панетоликос 1:1 Астерас
Греция. Суперлига (2017/2018)
30 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Панетоликос 0:2 Астерас
15 тур
17 декабря, воскресенье 18:15 Астерас 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2016/2017)
26 тур
2 апреля, воскресенье 17:15 Панетоликос 1:1 Астерас
11 тур
15 января, воскресенье 18:15 Астерас 4:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2015/2016)
17 тур
10 января, воскресенье 18:15 Панетоликос 2:1 Астерас
2 тур
30 августа, воскресенье 19:15 Астерас 0:2 Панетоликос
Греция. Суперлига (2014/2015)
24 тур
14 февраля, суббота 16:00 Панетоликос 2:0 Астерас
7 тур
18 октября, суббота 19:15 Астерас 1:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2013/2014)
30 тур
22 марта, суббота 17:00 Панетоликос 0:1 Астерас
13 тур
30 ноября, суббота 17:00 Астерас 3:0 Панетоликос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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