ПАОК - Волос

|26 тур
|12 марта, воскресенье
|20:00
|Волос
|0:1
|ПАОК
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:30
|ПАОК
|3:0
|Волос
|26 тур
|12 марта, воскресенье
|20:00
|Волос
|0:1
|ПАОК
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:30
|ПАОК
|3:0
|Волос
|19 тур
|23 января, воскресенье
|18:15
|Волос
|0:4
|ПАОК
|6 тур
|17 октября, воскресенье
|16:00
|ПАОК
|4:4
|Волос
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|АЕК
|36
|26
|5
|5
|69:17
|+52
|83
|2.
|Панатинаикос
|36
|23
|9
|4
|47:16
|+31
|78
|3.
|Олимпиакос
|36
|21
|10
|5
|70:24
|+46
|73
|4.
|ПАОК
|36
|19
|10
|7
|57:32
|+25
|67
|5.
|Арис
|36
|15
|6
|15
|55:41
|+14
|51
|6.
|Волос
|36
|11
|7
|18
|35:66
|-31
|40