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ПАОК - Волос

09.04.2023, Воскресенье, 20:30 мск Салоники, стадион Тумба Греция. Суперлига, 4 тур ПАОК - Волос
Греция. Суперлига (2022/2023)
26 тур
12 марта, воскресенье 20:00 Волос 0:1 ПАОК
13 тур
13 ноября, воскресенье 22:30 ПАОК 3:0 Волос
Греция. Суперлига (2021/2022)
19 тур
23 января, воскресенье 18:15 Волос 0:4 ПАОК
6 тур
17 октября, воскресенье 16:00 ПАОК 4:4 Волос
Греция. Суперлига (2020/2021)
16 тур
10 января, воскресенье 16:00 ПАОК 3:1 Волос
3 тур
26 сентября, суббота 18:30 Волос 0:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020)
21 тур
27 января, понедельник 19:00 ПАОК 1:0 Волос
8 тур
26 октября, суббота 19:30 Волос 0:2 ПАОК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. АЕК 36 26 5 5 69:17 +52 83
2. Панатинаикос 36 23 9 4 47:16 +31 78
3. Олимпиакос 36 21 10 5 70:24 +46 73
4. ПАОК 36 19 10 7 57:32 +25 67
5. Арис 36 15 6 15 55:41 +14 51
6. Волос 36 11 7 18 35:66 -31 40
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