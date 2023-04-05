Олимпиакос - ПАОК

|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|21:30
|ПАОК
|0:0
|Олимпиакос
|8 тур
|17 октября, понедельник
|20:00
|Олимпиакос
|1:2
|ПАОК
|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|21:30
|ПАОК
|0:0
|Олимпиакос
|8 тур
|17 октября, понедельник
|20:00
|Олимпиакос
|1:2
|ПАОК
|9 тур
|14 мая, суббота
|20:00
|Олимпиакос
|1:1
|ПАОК
|4 тур
|4 мая, среда
|19:00
|ПАОК
|1:2
|Олимпиакос
|20 тур
|30 января, воскресенье
|20:30
|ПАОК
|1:1
|Олимпиакос
|7 тур
|24 октября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|2:1
|ПАОК
|9 тур
|12 мая, среда
|19:30
|Олимпиакос
|1:0
|ПАОК
|4 тур
|18 апреля, воскресенье
|19:30
|ПАОК
|2:0
|Олимпиакос
|19 тур
|27 января, среда
|20:30
|Олимпиакос
|3:0
|ПАОК
|6 тур
|13 января, среда
|20:30
|ПАОК
|1:1
|Олимпиакос
|8 тур
|12 июля, воскресенье
|21:45
|Олимпиакос
|0:1
|ПАОК
|25 тур
|23 февраля, воскресенье
|20:30
|ПАОК
|0:1
|Олимпиакос
|12 тур
|1 декабря, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|1:1
|ПАОК
|1 тур
|7 июня, воскресенье
|19:30
|ПАОК
|0:1
|Олимпиакос
|20 тур
|10 февраля, воскресенье
|20:30
|ПАОК
|3:1
|Олимпиакос
|5 тур
|30 сентября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|0:1
|ПАОК
|23 тур
|25 февраля, воскресенье
|20:30
|ПАОК
|0:3
|Олимпиакос
|8 тур
|22 октября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|1:0
|ПАОК
|23 тур
|5 марта, воскресенье
|20:30
|ПАОК
|2:0
|Олимпиакос
|8 тур
|23 октября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|2:1
|ПАОК
|21 тур
|7 февраля, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|1:0
|ПАОК
|6 тур
|4 октября, воскресенье
|20:30
|ПАОК
|0:2
|Олимпиакос
|23 тур
|8 февраля, воскресенье
|20:30
|ПАОК
|0:0
|Олимпиакос
|6 тур
|3 декабря, среда
|20:30
|Олимпиакос
|1:2
|ПАОК
|28 тур
|9 марта, воскресенье
|21:30
|ПАОК
|2:1
|Олимпиакос
|11 тур
|10 ноября, воскресенье
|21:30
|Олимпиакос
|4:0
|ПАОК
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|АЕК
|36
|26
|5
|5
|69:17
|+52
|83
|2.
|Панатинаикос
|36
|23
|9
|4
|47:16
|+31
|78
|3.
|Олимпиакос
|36
|21
|10
|5
|70:24
|+46
|73
|4.
|ПАОК
|36
|19
|10
|7
|57:32
|+25
|67
|5.
|Арис
|36
|15
|6
|15
|55:41
|+14
|51
|6.
|Волос
|36
|11
|7
|18
|35:66
|-31
|40