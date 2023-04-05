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Олимпиакос - ПАОК

05.04.2023, Среда, 21:00 мск Пирей, стадион Георгиос Караискакис Греция. Суперлига, 3 тур Олимпиакос - ПАОК
Греция. Суперлига (2022/2023)
21 тур
5 февраля, воскресенье 21:30 ПАОК 0:0 Олимпиакос
8 тур
17 октября, понедельник 20:00 Олимпиакос 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2021/2022), группа A
9 тур
14 мая, суббота 20:00 Олимпиакос 1:1 ПАОК
4 тур
4 мая, среда 19:00 ПАОК 1:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2021/2022)
20 тур
30 января, воскресенье 20:30 ПАОК 1:1 Олимпиакос
7 тур
24 октября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 2:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
9 тур
12 мая, среда 19:30 Олимпиакос 1:0 ПАОК
4 тур
18 апреля, воскресенье 19:30 ПАОК 2:0 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021)
19 тур
27 января, среда 20:30 Олимпиакос 3:0 ПАОК
6 тур
13 января, среда 20:30 ПАОК 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2019/2020)
8 тур
12 июля, воскресенье 21:45 Олимпиакос 0:1 ПАОК
25 тур
23 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК 0:1 Олимпиакос
12 тур
1 декабря, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020), группа A
1 тур
7 июня, воскресенье 19:30 ПАОК 0:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2018/2019)
20 тур
10 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК 3:1 Олимпиакос
5 тур
30 сентября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2017/2018)
23 тур
25 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК 0:3 Олимпиакос
8 тур
22 октября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2016/2017)
23 тур
5 марта, воскресенье 20:30 ПАОК 2:0 Олимпиакос
8 тур
23 октября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 2:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2015/2016)
21 тур
7 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:0 ПАОК
6 тур
4 октября, воскресенье 20:30 ПАОК 0:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2014/2015)
23 тур
8 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК 0:0 Олимпиакос
6 тур
3 декабря, среда 20:30 Олимпиакос 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
28 тур
9 марта, воскресенье 21:30 ПАОК 2:1 Олимпиакос
11 тур
10 ноября, воскресенье 21:30 Олимпиакос 4:0 ПАОК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. АЕК 36 26 5 5 69:17 +52 83
2. Панатинаикос 36 23 9 4 47:16 +31 78
3. Олимпиакос 36 21 10 5 70:24 +46 73
4. ПАОК 36 19 10 7 57:32 +25 67
5. Арис 36 15 6 15 55:41 +14 51
6. Волос 36 11 7 18 35:66 -31 40
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