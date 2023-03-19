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Арис - ПАОК

19.03.2023, Воскресенье, 20:00 мск Салоники, стадион Клеантис Викелидис Греция. Суперлига, 1 тур Арис - ПАОК
Греция. Суперлига (2022/2023)
16 тур
4 января, среда 21:00 ПАОК 1:0 Арис
3 тур
4 сентября, воскресенье 21:30 Арис 0:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2021/2022), группа A
8 тур
11 мая, среда 18:30 ПАОК 0:1 Арис
5 тур
17 апреля, воскресенье 19:30 Арис 1:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2021/2022)
24 тур
20 февраля, воскресенье 20:30 Арис 0:0 ПАОК
11 тур
28 ноября, воскресенье 20:30 ПАОК 0:1 Арис
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
8 тур
9 мая, воскресенье 15:00 ПАОК 2:0 Арис
5 тур
21 апреля, среда 19:30 Арис 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2020/2021)
25 тур
7 марта, воскресенье 20:30 ПАОК 2:2 Арис
12 тур
13 декабря, воскресенье 20:30 Арис 1:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020)
10 тур
19 июля, воскресенье 20:00 ПАОК 0:0 Арис
4 тур
28 июня, воскресенье 19:15 Арис 0:2 ПАОК
17 тур
4 января, суббота 20:30 Арис 4:2 ПАОК
4 тур
22 сентября, воскресенье 18:30 ПАОК 2:2 Арис
Греция. Суперлига (2018/2019)
22 тур
24 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК 1:1 Арис
7 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Арис 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
29 тур
16 марта, воскресенье 21:30 Арис 1:1 ПАОК
12 тур
24 ноября, воскресенье 21:30 ПАОК 3:1 Арис
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. АЕК 36 26 5 5 69:17 +52 83
2. Панатинаикос 36 23 9 4 47:16 +31 78
3. Олимпиакос 36 21 10 5 70:24 +46 73
4. ПАОК 36 19 10 7 57:32 +25 67
5. Арис 36 15 6 15 55:41 +14 51
6. Волос 36 11 7 18 35:66 -31 40
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