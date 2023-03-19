Арис - ПАОК

|16 тур
|4 января, среда
|21:00
|ПАОК
|1:0
|Арис
|3 тур
|4 сентября, воскресенье
|21:30
|Арис
|0:0
|ПАОК
|24 тур
|20 февраля, воскресенье
|20:30
|Арис
|0:0
|ПАОК
|11 тур
|28 ноября, воскресенье
|20:30
|ПАОК
|0:1
|Арис
|10 тур
|19 июля, воскресенье
|20:00
|ПАОК
|0:0
|Арис
|4 тур
|28 июня, воскресенье
|19:15
|Арис
|0:2
|ПАОК
|17 тур
|4 января, суббота
|20:30
|Арис
|4:2
|ПАОК
|4 тур
|22 сентября, воскресенье
|18:30
|ПАОК
|2:2
|Арис
|22 тур
|24 февраля, воскресенье
|20:30
|ПАОК
|1:1
|Арис
|7 тур
|21 октября, воскресенье
|19:00
|Арис
|1:2
|ПАОК
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|АЕК
|36
|26
|5
|5
|69:17
|+52
|83
|2.
|Панатинаикос
|36
|23
|9
|4
|47:16
|+31
|78
|3.
|Олимпиакос
|36
|21
|10
|5
|70:24
|+46
|73
|4.
|ПАОК
|36
|19
|10
|7
|57:32
|+25
|67
|5.
|Арис
|36
|15
|6
|15
|55:41
|+14
|51
|6.
|Волос
|36
|11
|7
|18
|35:66
|-31
|40