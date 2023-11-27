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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Брагантино
Интернасьонал - Брагантино: обзор матча 27 ноября 2023
Интернасьонал
27.11.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Брагантино
30'
Э. Валенсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Брагантино
90'
+6
Желтая карточка
Ж. Силва
90'
+4
Желтая карточка
Л. Ортис
90'
+3
Желтая карточка
Л. Кандидо
Желтая карточка
Л. Адриано
90'
Желтая карточка
Рене
85'
81'
Желтая карточка
Густавиньо
Замена
Н. Эрнандес
️️️️
Маурисио
80'
73'
Замена
Бруниньо
️️️️
Э. Саша
73'
Замена
Густавиньо
️️️️
Л. Эвангелиста
Желтая карточка
Маурисио
69'
Желтая карточка
Ромуло
66'
Замена
Ромуло
️️️️
B. Henrique
65'
Замена
К. де Пена
️️️️
Лукка
65'
59'
Замена
Хелиньо
️️️️
Рамирес
47'
Замена
Витиньо
️️️️
Х. Уртадо
Замена
Л. Адриано
️️️️
Э. Валенсия
47'
Желтая карточка
Г. Меркадо
40'
34'
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
Замена
И. Гомес
️️️️
Витао
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Валенсия
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
(К)
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Маурисио
АП
99
Лукка
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Брагантино
1
Клейтон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лео Ортис
(К)
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
7
Рамирес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Ромуло
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
31
Raul
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
4-1-1-4
1
Рочет
6
Рене
25
Меркадо
44
Витао
14
Бустос
5
Кардозо
18
Маурисио
8
13
Валенсия
99
Лукка
94
Вандерсон
3-3-2-1-1
1
Клейтон
36
Кандидо
3
Реалпе
3
Ортис
34
Уртадо
25
Силва
29
Капишаба
7
Рамирес
30
Эвангелиста
30
Москера
8
Саша
18
Маурисио
22
Эрнандес
22
Эрнандес
18
Маурисио
44
Витао
3
Гомес
3
Гомес
44
Витао
8
23
Ромуло
23
Ромуло
8
99
Лукка
14
де Пена
14
де Пена
99
Лукка
13
Валенсия
4
Адриано
4
Адриано
13
Валенсия
30
Эвангелиста
22
Густавиньо
22
Густавиньо
30
Эвангелиста
8
Саша
19
Бруниньо
19
Бруниньо
8
Саша
34
Уртадо
28
Витиньо
28
Витиньо
34
Уртадо
7
Рамирес
11
Хелиньо
11
Хелиньо
7
Рамирес
Остались в запасе
Интернасьонал
Брагантино
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
6
Габриэль
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
38
Жеан Диас
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Соррисо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
6
Габриэль
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
38
Жеан Диас
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Соррисо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Интернасьонал - Брагантино
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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