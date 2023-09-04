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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Брагантино
Крузейро - Брагантино: обзор матча 04 сентября 2023
Крузейро
04.09.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Брагантино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Брагантино
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Капишаба
90'
Желтая карточка
Алеррандро
Замена
Никао
️️️️
А. Гомес
87'
76'
Желтая карточка
М. Гонсалвеш
74'
Замена
Y. Quintero
️️️️
Ж. Силва
Замена
Уэсли
️️️️
R. Elias
74'
65'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Хелиньо
Замена
Ф. Машадо
️️️️
М. Витал
61'
Желтая карточка
R. Elias
47'
46'
Замена
Алеррандро
️️️️
Т. Борбас
46'
Замена
Ж. Капишаба
️️️️
Л. Эвангелиста
46'
Замена
Соррисо
️️️️
Витиньо
41'
Желтая карточка
Витиньо
14'
Желтая карточка
Т. Борбас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
9
Бруно Родригес
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
5
Матеус Хусса
ОП
10
Матеус Витал
АП
9
Rafael Elias
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Брагантино
1
Клейтон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
25
Ian Luccas
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
11
Никао
АП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Брагантино
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
71
Lucão
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
7
Соррисо
ЛВ
18
Yani Quintero
ЦП
33
Talisson
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
4-2-3-1
1
Кабрал
23
Марлон
77
Нерис
4
Кастан
12
Вилльям
16
Силва
5
Хусса
9
Родригес
10
Витал
11
Гомес
9
4-1-2-2-1
1
Клейтон
3
Реалпе
3
Ортис
13
Адерлан
36
Кандидо
25
Силва
35
Фернандес
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
28
Витиньо
18
Борбас
10
Витал
36
Машадо
36
Машадо
10
Витал
11
Гомес
11
Никао
11
Никао
11
Гомес
9
21
Уэсли
21
Уэсли
9
30
Эвангелиста
29
Капишаба
29
Капишаба
30
Эвангелиста
25
Силва
18
18
25
Силва
28
Витиньо
7
Соррисо
7
Соррисо
28
Витиньо
11
Хелиньо
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
11
Хелиньо
18
Борбас
9
Алеррандро
9
Алеррандро
18
Борбас
Остались в запасе
Крузейро
Брагантино
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
25
Ian Luccas
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
71
Lucão
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
33
Talisson
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
25
Ian Luccas
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Остались в запасе
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
71
Lucão
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
33
Talisson
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Крузейро - Брагантино
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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Брагантино
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
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Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
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23 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
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