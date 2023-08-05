Ботафого - Интернасьонал

|32 тур
|17 октября, понедельник
|00:00
|Ботафого
|0:1
|Интернасьонал
|13 тур
|20 июня, понедельник
|00:00
|Интернасьонал
|2:3
|Ботафого
|32 тур
|17 октября, понедельник
|00:00
|Ботафого
|0:1
|Интернасьонал
|13 тур
|20 июня, понедельник
|00:00
|Интернасьонал
|2:3
|Ботафого
|25 тур
|13 декабря, воскресенье
|01:00
|Интернасьонал
|2:1
|Ботафого
|6 тур
|29 августа, суббота
|23:00
|Ботафого
|0:2
|Интернасьонал
|36 тур
|1 декабря, воскресенье
|01:00
|Ботафого
|0:1
|Интернасьонал
|17 тур
|1 сентября, воскресенье
|03:00
|Интернасьонал
|3:2
|Ботафого
|35 тур
|18 ноября, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|1:0
|Интернасьонал
|16 тур
|29 июля, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|3:0
|Ботафого
|30 тур
|13 октября, четверг
|03:45
|Ботафого
|1:0
|Интернасьонал
|11 тур
|26 июня, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|2:3
|Ботафого
|21 тур
|14 сентября, воскресенье
|23:00
|Интернасьонал
|2:0
|Ботафого
|2 тур
|27 апреля, воскресенье
|23:00
|Ботафого
|2:2
|Интернасьонал
|33 тур
|10 ноября, воскресенье
|23:00
|Интернасьонал
|2:1
|Ботафого
|14 тур
|16 августа, пятница
|00:00
|Ботафого
|3:3
|Интернасьонал
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0