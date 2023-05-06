Введите ваш ник на сайте

Ботафого - Атлетико Минейро

06.05.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 4 тур Ботафого - Атлетико Минейро
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
36 тур
8 ноября, вторник 02:00 Атлетико Минейро 0:2 Ботафого
17 тур
18 июля, понедельник 00:00 Ботафого 0:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2020
23 тур
26 ноября, четверг 03:30 Атлетико Минейро 2:1 Ботафого
4 тур
20 августа, четверг 03:30 Ботафого 2:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2019
37 тур
5 декабря, четверг 01:30 Атлетико Минейро 2:0 Ботафого
18 тур
8 сентября, воскресенье 22:00 Ботафого 2:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2018
38 тур
2 декабря, воскресенье 00:01 Атлетико Минейро 1:0 Ботафого
19 тур
19 августа, воскресенье 22:00 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2017
31 тур
29 октября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 0:0 Ботафого
12 тур
10 июля, понедельник 01:00 Ботафого 1:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2016
31 тур
16 октября, воскресенье 22:00 Ботафого 3:2 Атлетико Минейро
12 тур
1 июля, пятница 03:00 Атлетико Минейро 5:3 Ботафого
Бразилия. Серия А 2014
38 тур
7 декабря, воскресенье 22:00 Ботафого 0:0 Атлетико Минейро
19 тур
7 сентября, воскресенье 23:00 Атлетико Минейро 1:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2013
31 тур
27 октября, воскресенье 00:30 Ботафого 1:0 Атлетико Минейро
12 тур
8 августа, четверг 00:00 Атлетико Минейро 2:2 Ботафого
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 