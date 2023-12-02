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Гомель - Слуцк

02.12.2023, Суббота, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Гомель - Слуцк
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
15 тур
6 июля, четверг 00:00 Слуцк Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2022
25 тур
15 октября, суббота 17:00 Гомель 1:0 Слуцк
10 тур
27 мая, пятница 19:00 Слуцк 2:2 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2021
23 тур
18 сентября, суббота 15:00 Слуцк 1:4 Гомель
8 тур
7 мая, пятница 20:00 Гомель 4:1 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2019
17 тур
10 августа, суббота 17:00 Гомель 3:4 Слуцк
2 тур
6 апреля, суббота 16:00 Слуцк 0:6 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2018
16 тур
13 июля, пятница 18:45 Слуцк 0:1 Гомель
1 тур
31 марта, суббота 15:00 Гомель 0:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
26 августа, суббота 16:00 Слуцк 1:0 Гомель
5 тур
30 апреля, воскресенье 19:30 Гомель 0:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2015
24 тур
25 октября, воскресенье 15:00 Гомель 1:3 Слуцк
11 тур
21 июня, воскресенье 18:00 Слуцк 0:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014
15 тур
30 июня, понедельник 19:00 Слуцк 0:0 Гомель
4 тур
19 апреля, суббота 18:00 Гомель 1:0 Слуцк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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