Динамо - Торпедо-БелАЗ

|15 тур
|6 июля, четверг
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Динамо
|15 тур
|6 июля, четверг
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Динамо
|25 тур
|14 октября, пятница
|15:00
|Динамо
|2:2
|Торпедо-БелАЗ
|10 тур
|28 мая, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:4
|Динамо
|16 тур
|16 июля, пятница
|20:45
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Динамо
|1 тур
|13 марта, суббота
|17:45
|Динамо
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|18 тур
|19 июля, воскресенье
|20:45
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо
|3 тур
|3 апреля, пятница
|19:00
|Динамо
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|27 тур
|3 ноября, воскресенье
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|4:0
|Динамо
|12 тур
|22 июня, суббота
|19:00
|Динамо
|0:3
|Торпедо-БелАЗ
|16 тур
|31 октября, среда
|18:45
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо
|1 тур
|31 марта, суббота
|19:00
|Динамо
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|18 тур
|13 августа, воскресенье
|14:45
|Динамо
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|3 тур
|15 апреля, суббота
|15:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Динамо
|16 тур
|8 октября, суббота
|15:00
|Динамо
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|2 апреля, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:2
|Динамо
|17 тур
|23 августа, воскресенье
|20:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Динамо
|4 тур
|4 мая, понедельник
|18:30
|Динамо
|4:0
|Торпедо-БелАЗ
|30 тур
|9 ноября, воскресенье
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Динамо
|25 тур
|27 сентября, суббота
|15:00
|Динамо
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|21 тур
|17 августа, воскресенье
|19:30
|Динамо
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|10 тур
|31 мая, суббота
|15:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Динамо
|32 тур
|1 декабря, воскресенье
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Динамо
|27 тур
|20 октября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|18 тур
|21 июля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|7 тур
|4 мая, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:3
|Динамо
|32 тур
|17 ноября, суббота
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:2
|Динамо
|21 тур
|18 августа, суббота
|19:00
|Динамо
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|10 тур
|12 мая, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо
|28 тур
|16 октября, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Динамо
|20 тур
|5 августа, пятница
|19:00
|Динамо
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|9 тур
|11 мая, среда
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Динамо
|33 тур
|21 ноября, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:1
|Динамо
|22 тур
|23 августа, понедельник
|18:30
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Динамо
|11 тур
|19 мая, среда
|19:00
|Динамо
|5:1
|Торпедо-БелАЗ
|24 тур
|25 октября, воскресенье
|15:15
|Динамо
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|28 июня, воскресенье
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0