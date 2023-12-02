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Динамо - Торпедо-БелАЗ

02.12.2023, Суббота, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Динамо - Торпедо-БелАЗ
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
15 тур
6 июля, четверг 00:00 Торпедо-БелАЗ Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2022
25 тур
14 октября, пятница 15:00 Динамо 2:2 Торпедо-БелАЗ
10 тур
28 мая, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 3:4 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2021
16 тур
16 июля, пятница 20:45 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо
1 тур
13 марта, суббота 17:45 Динамо 3:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2020
18 тур
19 июля, воскресенье 20:45 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
3 тур
3 апреля, пятница 19:00 Динамо 2:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
27 тур
3 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо
12 тур
22 июня, суббота 19:00 Динамо 0:3 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
16 тур
31 октября, среда 18:45 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
1 тур
31 марта, суббота 19:00 Динамо 2:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
13 августа, воскресенье 14:45 Динамо 1:0 Торпедо-БелАЗ
3 тур
15 апреля, суббота 15:30 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
16 тур
8 октября, суббота 15:00 Динамо 1:1 Торпедо-БелАЗ
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
23 августа, воскресенье 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
4 тур
4 мая, понедельник 18:30 Динамо 4:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
30 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Динамо
25 тур
27 сентября, суббота 15:00 Динамо 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
21 тур
17 августа, воскресенье 19:30 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
10 тур
31 мая, суббота 15:30 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
32 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо
27 тур
20 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
18 тур
21 июля, воскресенье 18:00 Динамо 1:2 Торпедо-БелАЗ
7 тур
4 мая, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо
21 тур
18 августа, суббота 19:00 Динамо 2:0 Торпедо-БелАЗ
10 тур
12 мая, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
16 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо
20 тур
5 августа, пятница 19:00 Динамо 0:1 Торпедо-БелАЗ
9 тур
11 мая, среда 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо
22 тур
23 августа, понедельник 18:30 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо
11 тур
19 мая, среда 19:00 Динамо 5:1 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
24 тур
25 октября, воскресенье 15:15 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
11 тур
28 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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