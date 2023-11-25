Славия-Мозырь - Гомель

|14 тур
|1 июля, суббота
|00:00
|Гомель
|Славия-Мозырь
|14 тур
|1 июля, суббота
|00:00
|Гомель
|Славия-Мозырь
|17 тур
|13 августа, суббота
|19:00
|Славия-Мозырь
|0:1
|Гомель
|2 тур
|3 апреля, воскресенье
|17:00
|Гомель
|0:2
|Славия-Мозырь
|25 тур
|2 октября, суббота
|20:00
|Гомель
|3:0
|Славия-Мозырь
|10 тур
|21 мая, пятница
|20:10
|Славия-Мозырь
|2:4
|Гомель
|27 тур
|4 ноября, понедельник
|14:30
|Славия-Мозырь
|3:2
|Гомель
|12 тур
|23 июня, воскресенье
|20:45
|Гомель
|2:2
|Славия-Мозырь
|18 тур
|13 августа, воскресенье
|18:00
|Славия-Мозырь
|1:1
|Гомель
|3 тур
|15 апреля, суббота
|18:00
|Гомель
|2:0
|Славия-Мозырь
|25 тур
|31 октября, суббота
|14:00
|Славия-Мозырь
|3:1
|Гомель
|12 тур
|28 июня, воскресенье
|19:30
|Гомель
|0:2
|Славия-Мозырь
|18 тур
|21 июля, воскресенье
|19:00
|Славия-Мозырь
|1:2
|Гомель
|7 тур
|5 мая, воскресенье
|18:00
|Гомель
|2:1
|Славия-Мозырь
|27 тур
|7 октября, воскресенье
|18:00
|Гомель
|4:1
|Славия-Мозырь
|17 тур
|8 сентября, суббота
|18:00
|Славия-Мозырь
|0:2
|Гомель
|6 тур
|21 апреля, суббота
|18:00
|Гомель
|3:0
|Славия-Мозырь
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0