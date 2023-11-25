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Слуцк - Шахтер

25.11.2023, Суббота, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 29 тур Слуцк - Шахтер
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Шахтер Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2022
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Слуцк 0:1 Шахтер
14 тур
29 июля, пятница 20:00 Шахтер 2:1 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2021
28 тур
6 ноября, суббота 17:00 Шахтер 1:1 Слуцк
13 тур
18 июня, пятница 18:00 Слуцк 1:4 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2020
20 тур
31 июля, пятница 18:30 Слуцк 0:2 Шахтер
5 тур
17 апреля, пятница 19:30 Шахтер 1:2 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2019
18 тур
19 августа, понедельник 18:00 Слуцк 0:5 Шахтер
3 тур
15 апреля, понедельник 19:00 Шахтер 1:0 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2018
18 тур
19 августа, воскресенье 16:00 Слуцк 1:3 Шахтер
3 тур
13 апреля, пятница 19:45 Шахтер 0:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 14:00 Слуцк 0:2 Шахтер
9 тур
20 мая, суббота 18:00 Шахтер 2:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2016
19 тур
21 августа, воскресенье 18:30 Шахтер 0:0 Слуцк
4 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Слуцк 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
14 тур
12 июля, воскресенье 16:00 Слуцк 0:2 Шахтер
1 тур
11 апреля, суббота 16:30 Шахтер 2:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 20:00 Шахтер 2:0 Слуцк
2 тур
5 апреля, суббота 18:00 Слуцк 0:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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