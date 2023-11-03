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Ислочь - Шахтер

03.11.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 27 тур Ислочь - Шахтер
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
12 тур
9 июня, пятница 00:00 Шахтер Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2022
18 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Шахтер 1:0 Ислочь
3 тур
10 апреля, воскресенье 19:30 Ислочь 1:1 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2021
18 тур
2 августа, понедельник 17:00 Ислочь 0:1 Шахтер
3 тур
3 апреля, суббота 18:00 Шахтер 4:0 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2020
22 тур
21 августа, пятница 18:00 Ислочь 4:2 Шахтер
7 тур
3 мая, воскресенье 20:00 Шахтер 4:0 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2019
21 тур
15 сентября, воскресенье 17:00 Ислочь 0:1 Шахтер
6 тур
6 мая, понедельник 19:00 Шахтер 1:0 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2018
22 тур
22 сентября, суббота 14:00 Ислочь 1:0 Шахтер
7 тур
13 мая, воскресенье 15:00 Шахтер 3:0 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2017
23 тур
23 сентября, суббота 19:00 Шахтер 4:0 Ислочь
8 тур
15 мая, понедельник 19:30 Ислочь 1:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2016
28 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Ислочь 1:3 Шахтер
13 тур
20 июня, понедельник 16:00 Шахтер 3:0 Ислочь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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