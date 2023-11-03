Ислочь - Шахтер

|12 тур
|9 июня, пятница
|00:00
|Шахтер
|Ислочь
|18 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|1:0
|Ислочь
|3 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:30
|Ислочь
|1:1
|Шахтер
|18 тур
|2 августа, понедельник
|17:00
|Ислочь
|0:1
|Шахтер
|3 тур
|3 апреля, суббота
|18:00
|Шахтер
|4:0
|Ислочь
|21 тур
|15 сентября, воскресенье
|17:00
|Ислочь
|0:1
|Шахтер
|6 тур
|6 мая, понедельник
|19:00
|Шахтер
|1:0
|Ислочь
|22 тур
|22 сентября, суббота
|14:00
|Ислочь
|1:0
|Шахтер
|7 тур
|13 мая, воскресенье
|15:00
|Шахтер
|3:0
|Ислочь
|23 тур
|23 сентября, суббота
|19:00
|Шахтер
|4:0
|Ислочь
|8 тур
|15 мая, понедельник
|19:30
|Ислочь
|1:2
|Шахтер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0