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Шахтер - Торпедо-БелАЗ

27.10.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Шахтер - Торпедо-БелАЗ
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
11 тур
2 июня, пятница 00:00 Торпедо-БелАЗ Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2022
27 тур
23 октября, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
12 тур
25 июня, суббота 19:00 Шахтер 0:1 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2021
26 тур
17 октября, воскресенье 19:30 Шахтер 3:1 Торпедо-БелАЗ
11 тур
29 мая, суббота 14:30 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2020
16 тур
5 июля, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтер
1 тур
19 марта, четверг 19:00 Шахтер 0:1 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
24 тур
5 октября, суббота 18:00 Шахтер 3:0 Торпедо-БелАЗ
9 тур
22 мая, среда 20:45 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2018
26 тур
28 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Шахтер
11 тур
13 июня, среда 17:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
29 тур
18 ноября, суббота 14:00 Шахтер 1:2 Торпедо-БелАЗ
14 тур
24 июня, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2016
30 тур
27 ноября, воскресенье 13:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Шахтер
15 тур
4 июля, понедельник 19:00 Шахтер 3:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
21 тур
26 сентября, суббота 16:30 Торпедо-БелАЗ 3:0 Шахтер
8 тур
30 мая, суббота 18:30 Шахтер 3:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
31 тур
22 ноября, суббота 14:00 Шахтер 0:0 Торпедо-БелАЗ
26 тур
4 октября, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 21:30 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
7 тур
11 мая, воскресенье 20:00 Шахтер 2:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
28 тур
26 октября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Шахтер
23 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
29 июня, суббота 19:00 Шахтер 2:1 Торпедо-БелАЗ
4 тур
17 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
28 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Шахтер
22 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:3 Шахтер
11 тур
18 мая, пятница 21:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Шахтер
12 тур
27 мая, пятница 20:30 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2010
24 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
14 тур
13 июня, воскресенье 20:00 Шахтер 4:1 Торпедо-БелАЗ
3 тур
14 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Шахтер
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Шахтер 0:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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