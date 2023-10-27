Шахтер - Торпедо-БелАЗ

|11 тур
|2 июня, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Шахтер
|11 тур
|2 июня, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Шахтер
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Шахтер
|12 тур
|25 июня, суббота
|19:00
|Шахтер
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|26 тур
|17 октября, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|3:1
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|29 мая, суббота
|14:30
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Шахтер
|16 тур
|5 июля, воскресенье
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:4
|Шахтер
|1 тур
|19 марта, четверг
|19:00
|Шахтер
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|24 тур
|5 октября, суббота
|18:00
|Шахтер
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|9 тур
|22 мая, среда
|20:45
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Шахтер
|26 тур
|28 октября, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Шахтер
|11 тур
|13 июня, среда
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|29 тур
|18 ноября, суббота
|14:00
|Шахтер
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|14 тур
|24 июня, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Шахтер
|30 тур
|27 ноября, воскресенье
|13:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Шахтер
|15 тур
|4 июля, понедельник
|19:00
|Шахтер
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|21 тур
|26 сентября, суббота
|16:30
|Торпедо-БелАЗ
|3:0
|Шахтер
|8 тур
|30 мая, суббота
|18:30
|Шахтер
|3:1
|Торпедо-БелАЗ
|31 тур
|22 ноября, суббота
|14:00
|Шахтер
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|26 тур
|4 октября, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:2
|Шахтер
|18 тур
|20 июля, воскресенье
|21:30
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Шахтер
|7 тур
|11 мая, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|28 тур
|26 октября, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Шахтер
|23 тур
|15 сентября, воскресенье
|19:00
|Шахтер
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|15 тур
|29 июня, суббота
|19:00
|Шахтер
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|4 тур
|17 апреля, среда
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:3
|Шахтер
|29 тур
|28 октября, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:2
|Шахтер
|22 тур
|26 августа, воскресенье
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:3
|Шахтер
|11 тур
|18 мая, пятница
|21:00
|Шахтер
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|30 тур
|30 октября, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:3
|Шахтер
|12 тур
|27 мая, пятница
|20:30
|Шахтер
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|2 апреля, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Шахтер
|24 тур
|12 сентября, воскресенье
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Шахтер
|14 тур
|13 июня, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|4:1
|Торпедо-БелАЗ
|3 тур
|14 апреля, среда
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Шахтер
|17 тур
|30 августа, воскресенье
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Шахтер
|4 тур
|26 апреля, воскресенье
|00:00
|Шахтер
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0