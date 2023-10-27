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Гомель - Белшина

27.10.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Гомель - Белшина
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
11 тур
2 июня, пятница 00:00 Белшина Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2022
18 тур
20 августа, суббота 18:00 Гомель 0:3 Белшина
3 тур
11 апреля, понедельник 17:30 Белшина 2:3 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
14 тур
11 июля, суббота 17:30 Белшина 3:1 Гомель
1 тур
10 апреля, пятница 18:30 Гомель 2:0 Белшина
Беларусь. Высшая лига 2014
12 тур
11 июня, среда 19:00 Белшина 1:2 Гомель
1 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Гомель 3:1 Белшина
Беларусь. Высшая лига 2013
19 тур
3 августа, суббота 20:30 Гомель 1:3 Белшина
8 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Белшина 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Белшина 3:1 Гомель
19 тур
14 октября, воскресенье 16:00 Белшина 1:1 Гомель
8 тур
3 мая, четверг 19:30 Гомель 1:0 Белшина
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Белшина 0:0 Гомель
19 тур
4 сентября, воскресенье 18:00 Белшина 1:0 Гомель
8 тур
7 мая, суббота 19:00 Гомель 3:1 Белшина
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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