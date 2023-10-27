Гомель - Белшина

|11 тур
|2 июня, пятница
|00:00
|Белшина
|Гомель
|18 тур
|20 августа, суббота
|18:00
|Гомель
|0:3
|Белшина
|3 тур
|11 апреля, понедельник
|17:30
|Белшина
|2:3
|Гомель
|19 тур
|3 августа, суббота
|20:30
|Гомель
|1:3
|Белшина
|8 тур
|12 мая, воскресенье
|17:00
|Белшина
|1:1
|Гомель
|33 тур
|25 ноября, воскресенье
|14:00
|Белшина
|3:1
|Гомель
|19 тур
|14 октября, воскресенье
|16:00
|Белшина
|1:1
|Гомель
|8 тур
|3 мая, четверг
|19:30
|Гомель
|1:0
|Белшина
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0