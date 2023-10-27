Минск - Динамо-Брест

|11 тур
|2 июня, пятница
|00:00
|Динамо-Брест
|Минск
|11 тур
|2 июня, пятница
|00:00
|Динамо-Брест
|Минск
|20 тур
|2 сентября, пятница
|19:00
|Динамо-Брест
|3:1
|Минск
|5 тур
|23 апреля, суббота
|17:00
|Минск
|2:0
|Динамо-Брест
|25 тур
|2 октября, суббота
|14:00
|Динамо-Брест
|2:2
|Минск
|10 тур
|22 мая, суббота
|16:30
|Минск
|1:0
|Динамо-Брест
|27 тур
|26 октября, понедельник
|15:00
|Минск
|1:2
|Динамо-Брест
|12 тур
|6 июня, суббота
|20:00
|Динамо-Брест
|6:1
|Минск
|21 тур
|14 сентября, суббота
|18:30
|Динамо-Брест
|3:0
|Минск
|6 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Минск
|1:2
|Динамо-Брест
|20 тур
|1 сентября, суббота
|19:30
|Динамо-Брест
|2:1
|Минск
|5 тур
|27 апреля, пятница
|17:30
|Минск
|3:3
|Динамо-Брест
|16 тур
|30 июля, воскресенье
|18:30
|Динамо-Брест
|4:0
|Минск
|1 тур
|1 апреля, суббота
|14:00
|Минск
|2:2
|Динамо-Брест
|17 тур
|7 августа, воскресенье
|17:30
|Минск
|0:1
|Динамо-Брест
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|17:00
|Динамо-Брест
|0:3
|Минск
|15 тур
|9 августа, воскресенье
|15:30
|Минск
|2:1
|Динамо-Брест
|2 тур
|20 апреля, понедельник
|14:00
|Динамо-Брест
|1:0
|Минск
|32 тур
|29 ноября, суббота
|14:00
|Минск
|5:2
|Динамо-Брест
|27 тур
|18 октября, суббота
|15:00
|Динамо-Брест
|1:2
|Минск
|12 тур
|12 июня, четверг
|19:30
|Динамо-Брест
|2:3
|Минск
|1 тур
|29 марта, суббота
|18:00
|Минск
|2:0
|Динамо-Брест
|31 тур
|23 ноября, суббота
|14:00
|Динамо-Брест
|1:0
|Минск
|26 тур
|6 октября, воскресенье
|16:00
|Минск
|3:1
|Динамо-Брест
|18 тур
|21 июля, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|1:1
|Минск
|7 тур
|4 мая, суббота
|18:00
|Минск
|2:0
|Динамо-Брест
|32 тур
|17 ноября, суббота
|15:00
|Минск
|0:0
|Динамо-Брест
|22 тур
|26 августа, воскресенье
|20:30
|Минск
|2:1
|Динамо-Брест
|11 тур
|16 мая, среда
|20:00
|Динамо-Брест
|0:1
|Минск
|32 тур
|19 ноября, суббота
|19:00
|Минск
|1:1
|Динамо-Брест
|14 тур
|19 июня, воскресенье
|18:00
|Минск
|1:1
|Динамо-Брест
|3 тур
|10 апреля, воскресенье
|18:00
|Динамо-Брест
|2:2
|Минск
|27 тур
|2 октября, суббота
|17:00
|Минск
|2:2
|Динамо-Брест
|15 тур
|19 июня, суббота
|19:00
|Минск
|1:1
|Динамо-Брест
|4 тур
|18 апреля, воскресенье
|20:00
|Динамо-Брест
|2:1
|Минск
|25 тур
|1 ноября, воскресенье
|15:00
|Минск
|2:0
|Динамо-Брест
|12 тур
|4 июля, суббота
|00:00
|Динамо-Брест
|1:2
|Минск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0