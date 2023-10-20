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Динамо - Минск

20.10.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Динамо - Минск
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
10 тур
24 мая, среда 00:00 Минск Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2022
16 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Минск
1 тур
18 марта, пятница 18:00 Минск 0:1 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2021
21 тур
28 августа, суббота 18:30 Динамо 2:0 Минск
6 тур
24 апреля, суббота 18:00 Минск 1:3 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2020
17 тур
12 июля, воскресенье 18:30 Динамо 1:0 Минск
2 тур
28 марта, суббота 17:00 Минск 3:2 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2019
17 тур
11 августа, воскресенье 20:45 Динамо 3:2 Минск
2 тур
5 апреля, пятница 18:00 Минск 0:0 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2018
25 тур
20 октября, суббота 15:00 Минск 3:3 Динамо
10 тур
1 июня, пятница 18:45 Динамо 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
22 тур
16 сентября, суббота 15:00 Динамо 1:0 Минск
7 тур
10 мая, среда 19:30 Минск 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
26 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:0 Динамо
11 тур
10 июня, пятница 19:00 Динамо 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
18 тур
31 августа, понедельник 18:00 Динамо 1:1 Минск
5 тур
11 мая, понедельник 18:00 Минск 0:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
15 тур
29 июня, воскресенье 16:00 Минск 0:2 Динамо
4 тур
19 апреля, суббота 18:00 Динамо 2:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
13 тур
19 июня, среда 20:00 Минск 1:2 Динамо
2 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 3:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
20 октября, суббота 16:00 Минск 0:2 Динамо
14 тур
15 июня, пятница 20:00 Динамо 1:0 Минск
3 тур
6 апреля, пятница 21:00 Минск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Динамо 3:4 Минск
13 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Минск
2 тур
6 апреля, среда 19:00 Минск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Динамо
13 тур
9 июня, среда 19:00 Минск 0:2 Динамо
2 тур
10 апреля, суббота 18:00 Динамо 0:2 Минск
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Динамо
1 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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