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Динамо-Брест - Энергетик-БГУ

20.10.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Динамо-Брест - Энергетик-БГУ
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
10 тур
24 мая, среда 00:00 Энергетик-БГУ Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2022
19 тур
27 августа, суббота 15:45 Энергетик-БГУ 0:0 Динамо-Брест
4 тур
17 апреля, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 1:2 Энергетик-БГУ
Белоруссия. Высшая лига 2021
26 тур
17 октября, воскресенье 17:00 Энергетик-БГУ 0:0 Динамо-Брест
11 тур
30 мая, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 0:1 Энергетик-БГУ
Белоруссия. Высшая лига 2020
24 тур
19 сентября, суббота 16:00 Динамо-Брест 2:1 Энергетик-БГУ
9 тур
16 мая, суббота 15:00 Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2019
19 тур
24 августа, суббота 20:45 Динамо-Брест 6:2 Энергетик-БГУ
4 тур
21 апреля, воскресенье 17:00 Энергетик-БГУ 1:1 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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