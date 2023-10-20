Динамо-Брест - Энергетик-БГУ

|10 тур
|24 мая, среда
|00:00
|Энергетик-БГУ
|Динамо-Брест
|10 тур
|24 мая, среда
|00:00
|Энергетик-БГУ
|Динамо-Брест
|19 тур
|27 августа, суббота
|15:45
|Энергетик-БГУ
|0:0
|Динамо-Брест
|4 тур
|17 апреля, воскресенье
|20:30
|Динамо-Брест
|1:2
|Энергетик-БГУ
|26 тур
|17 октября, воскресенье
|17:00
|Энергетик-БГУ
|0:0
|Динамо-Брест
|11 тур
|30 мая, воскресенье
|18:00
|Динамо-Брест
|0:1
|Энергетик-БГУ
|24 тур
|19 сентября, суббота
|16:00
|Динамо-Брест
|2:1
|Энергетик-БГУ
|9 тур
|16 мая, суббота
|15:00
|Энергетик-БГУ
|2:1
|Динамо-Брест
|19 тур
|24 августа, суббота
|20:45
|Динамо-Брест
|6:2
|Энергетик-БГУ
|4 тур
|21 апреля, воскресенье
|17:00
|Энергетик-БГУ
|1:1
|Динамо-Брест
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0