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Сморгонь - Гомель

20.10.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Сморгонь - Гомель
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
10 тур
24 мая, среда 00:00 Гомель Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига 2021
29 тур
20 ноября, суббота 13:00 Гомель 0:0 Сморгонь
14 тур
26 июня, суббота 16:45 Сморгонь 1:2 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
24 тур
24 октября, суббота 15:00 Сморгонь 1:1 Гомель
11 тур
26 июня, пятница 00:00 Гомель 3:2 Сморгонь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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