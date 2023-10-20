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Торпедо-БелАЗ - Неман

20.10.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Торпедо-БелАЗ - Неман
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
10 тур
24 мая, среда 00:00 Неман Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2022
16 тур
6 августа, суббота 17:30 Торпедо-БелАЗ 2:2 Неман
1 тур
19 марта, суббота 16:00 Неман 2:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2021
30 тур
28 ноября, воскресенье 13:00 Неман 3:1 Торпедо-БелАЗ
15 тур
3 июля, суббота 20:45 Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2020
25 тур
26 сентября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Неман
10 тур
21 мая, четверг 19:00 Неман 3:1 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
21 тур
14 сентября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман
6 тур
4 мая, суббота 20:45 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
24 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Торпедо-БелАЗ 3:0 Неман
9 тур
28 мая, понедельник 20:45 Неман 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
23 тур
24 сентября, воскресенье 18:00 Неман 0:1 Торпедо-БелАЗ
8 тур
15 мая, понедельник 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
15 октября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман
10 тур
4 июня, суббота 18:30 Неман 0:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
19 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 Неман
6 тур
16 мая, суббота 18:00 Неман 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
5 июля, суббота 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман
5 тур
26 апреля, суббота 18:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Неман 3:0 Торпедо-БелАЗ
26 тур
5 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
18 августа, воскресенье 19:15 Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман
10 тур
24 мая, пятница 20:00 Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ
20 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:5 Неман
9 тур
7 мая, понедельник 20:00 Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
22 тур
20 августа, суббота 20:00 Неман 2:2 Торпедо-БелАЗ
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
23 октября, суббота 17:00 Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ
17 тур
27 июня, воскресенье 19:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
6 тур
28 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
26 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 Неман 1:0 Торпедо-БелАЗ
13 тур
11 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 3:0 Неман
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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