Торпедо-БелАЗ - Неман

|10 тур
|24 мая, среда
|00:00
|Неман
|Торпедо-БелАЗ
|10 тур
|24 мая, среда
|00:00
|Неман
|Торпедо-БелАЗ
|16 тур
|6 августа, суббота
|17:30
|Торпедо-БелАЗ
|2:2
|Неман
|1 тур
|19 марта, суббота
|16:00
|Неман
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|13:00
|Неман
|3:1
|Торпедо-БелАЗ
|15 тур
|3 июля, суббота
|20:45
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Неман
|25 тур
|26 сентября, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Неман
|10 тур
|21 мая, четверг
|19:00
|Неман
|3:1
|Торпедо-БелАЗ
|21 тур
|14 сентября, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Неман
|6 тур
|4 мая, суббота
|20:45
|Неман
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|24 тур
|7 октября, воскресенье
|16:30
|Торпедо-БелАЗ
|3:0
|Неман
|9 тур
|28 мая, понедельник
|20:45
|Неман
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|23 тур
|24 сентября, воскресенье
|18:00
|Неман
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|8 тур
|15 мая, понедельник
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Неман
|25 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Неман
|10 тур
|4 июня, суббота
|18:30
|Неман
|0:3
|Торпедо-БелАЗ
|19 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:30
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Неман
|6 тур
|16 мая, суббота
|18:00
|Неман
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|16 тур
|5 июля, суббота
|20:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Неман
|5 тур
|26 апреля, суббота
|18:00
|Неман
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|31 тур
|24 ноября, воскресенье
|14:00
|Неман
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|26 тур
|5 октября, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Неман
|21 тур
|18 августа, воскресенье
|19:15
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Неман
|10 тур
|24 мая, пятница
|20:00
|Неман
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|33 тур
|25 ноября, воскресенье
|14:00
|Неман
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|20 тур
|12 августа, воскресенье
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:5
|Неман
|9 тур
|7 мая, понедельник
|20:00
|Неман
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|33 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Неман
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|22 тур
|20 августа, суббота
|20:00
|Неман
|2:2
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|21 мая, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:2
|Неман
|29 тур
|23 октября, суббота
|17:00
|Неман
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|17 тур
|27 июня, воскресенье
|19:00
|Неман
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|6 тур
|28 апреля, среда
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Неман
|26 тур
|8 ноября, воскресенье
|15:00
|Неман
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|11 июля, суббота
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:0
|Неман
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0