Гомель - Динамо-Брест

|9 тур
|19 мая, пятница
|00:00
|Динамо-Брест
|Гомель
|9 тур
|19 мая, пятница
|00:00
|Динамо-Брест
|Гомель
|26 тур
|19 октября, среда
|18:00
|Динамо-Брест
|1:1
|Гомель
|11 тур
|19 июня, воскресенье
|18:00
|Гомель
|1:0
|Динамо-Брест
|24 тур
|24 сентября, пятница
|20:00
|Гомель
|0:0
|Динамо-Брест
|9 тур
|16 мая, воскресенье
|20:30
|Динамо-Брест
|1:0
|Гомель
|26 тур
|26 октября, суббота
|17:00
|Гомель
|1:2
|Динамо-Брест
|11 тур
|16 июня, воскресенье
|20:45
|Динамо-Брест
|3:0
|Гомель
|29 тур
|24 ноября, суббота
|14:00
|Динамо-Брест
|0:0
|Гомель
|14 тур
|29 июня, пятница
|20:45
|Гомель
|0:6
|Динамо-Брест
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|14:00
|Гомель
|0:1
|Динамо-Брест
|15 тур
|1 июля, суббота
|18:30
|Динамо-Брест
|3:0
|Гомель
|23 тур
|19 октября, понедельник
|18:00
|Динамо-Брест
|0:4
|Гомель
|10 тур
|17 июня, среда
|18:30
|Гомель
|2:0
|Динамо-Брест
|13 тур
|16 июня, понедельник
|20:00
|Гомель
|6:3
|Динамо-Брест
|2 тур
|6 апреля, воскресенье
|18:00
|Динамо-Брест
|2:0
|Гомель
|15 тур
|30 июня, воскресенье
|19:00
|Гомель
|2:0
|Динамо-Брест
|4 тур
|17 апреля, среда
|19:00
|Динамо-Брест
|1:1
|Гомель
|20 тур
|1 ноября, четверг
|18:00
|Гомель
|2:0
|Динамо-Брест
|24 тур
|15 сентября, суббота
|18:00
|Динамо-Брест
|2:1
|Гомель
|9 тур
|7 мая, понедельник
|20:00
|Динамо-Брест
|0:1
|Гомель
|31 тур
|5 ноября, суббота
|15:00
|Динамо-Брест
|0:2
|Гомель
|15 тур
|26 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо-Брест
|1:2
|Гомель
|4 тур
|15 апреля, пятница
|19:00
|Гомель
|2:0
|Динамо-Брест
|21 тур
|27 сентября, воскресенье
|18:00
|Гомель
|3:1
|Динамо-Брест
|8 тур
|17 мая, воскресенье
|00:00
|Динамо-Брест
|3:1
|Гомель
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0