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Динамо - Гомель

29.09.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Динамо - Гомель
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
8 тур
12 мая, пятница 00:00 Гомель Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2022
22 тур
16 сентября, пятница 16:45 Динамо 3:0 Гомель
7 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Гомель 0:1 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2021
20 тур
21 августа, суббота 20:00 Гомель 2:0 Динамо
5 тур
18 апреля, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2019
22 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Гомель 0:1 Динамо
7 тур
12 мая, воскресенье 15:30 Динамо 3:1 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2018
19 тур
26 августа, воскресенье 19:45 Гомель 0:0 Динамо
4 тур
21 апреля, суббота 16:00 Динамо 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
21 тур
8 сентября, пятница 19:00 Гомель 0:1 Динамо
6 тур
6 мая, суббота 18:00 Динамо 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
26 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 1:2 Динамо
13 тур
5 июля, воскресенье 17:30 Динамо 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
32 тур
30 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 0:2 Гомель
27 тур
18 октября, суббота 19:30 Гомель 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
6 июля, воскресенье 20:00 Динамо 1:0 Гомель
5 тур
26 апреля, суббота 15:00 Гомель 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
28 тур
26 октября, суббота 16:00 Гомель 1:4 Динамо
23 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
14 июля, воскресенье 18:00 Гомель 1:2 Динамо
6 тур
28 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
10 ноября, суббота 15:00 Динамо 1:0 Гомель
12 тур
19 июня, вторник 20:00 Динамо 0:1 Гомель
1 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Гомель 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 15:00 Гомель 2:1 Динамо
14 тур
19 июня, воскресенье 20:00 Гомель 5:1 Динамо
3 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Гомель 1:2 Динамо
12 тур
5 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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