Динамо - Гомель

|8 тур
|12 мая, пятница
|00:00
|Гомель
|Динамо
|22 тур
|16 сентября, пятница
|16:45
|Динамо
|3:0
|Гомель
|7 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Гомель
|0:1
|Динамо
|20 тур
|21 августа, суббота
|20:00
|Гомель
|2:0
|Динамо
|5 тур
|18 апреля, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:2
|Гомель
|22 тур
|22 сентября, воскресенье
|17:00
|Гомель
|0:1
|Динамо
|7 тур
|12 мая, воскресенье
|15:30
|Динамо
|3:1
|Гомель
|19 тур
|26 августа, воскресенье
|19:45
|Гомель
|0:0
|Динамо
|4 тур
|21 апреля, суббота
|16:00
|Динамо
|2:1
|Гомель
|26 тур
|8 ноября, воскресенье
|14:00
|Гомель
|1:2
|Динамо
|13 тур
|5 июля, воскресенье
|17:30
|Динамо
|1:0
|Гомель
|32 тур
|30 ноября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|0:2
|Гомель
|27 тур
|18 октября, суббота
|19:30
|Гомель
|0:2
|Динамо
|28 тур
|26 октября, суббота
|16:00
|Гомель
|1:4
|Динамо
|23 тур
|15 сентября, воскресенье
|18:00
|Динамо
|3:1
|Гомель
|17 тур
|14 июля, воскресенье
|18:00
|Гомель
|1:2
|Динамо
|6 тур
|28 апреля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|1:0
|Гомель
|31 тур
|10 ноября, суббота
|15:00
|Динамо
|1:0
|Гомель
|12 тур
|19 июня, вторник
|20:00
|Динамо
|0:1
|Гомель
|1 тур
|25 марта, воскресенье
|18:00
|Гомель
|0:0
|Динамо
|32 тур
|19 ноября, суббота
|15:00
|Гомель
|2:1
|Динамо
|14 тур
|19 июня, воскресенье
|20:00
|Гомель
|5:1
|Динамо
|3 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Динамо
|0:0
|Гомель
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0