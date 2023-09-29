Торпедо-БелАЗ - БАТЭ

|8 тур
|12 мая, пятница
|00:00
|БАТЭ
|Торпедо-БелАЗ
|8 тур
|12 мая, пятница
|00:00
|БАТЭ
|Торпедо-БелАЗ
|23 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|БАТЭ
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|8 тур
|13 мая, пятница
|20:30
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|БАТЭ
|29 тур
|20 ноября, суббота
|13:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:3
|БАТЭ
|14 тур
|27 июня, воскресенье
|20:00
|БАТЭ
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|20 тур
|2 августа, воскресенье
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:2
|БАТЭ
|5 тур
|18 апреля, суббота
|20:00
|БАТЭ
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|30 тур
|1 декабря, воскресенье
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|БАТЭ
|15 тур
|13 июля, суббота
|20:45
|БАТЭ
|4:1
|Торпедо-БелАЗ
|30 тур
|2 декабря, воскресенье
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:2
|БАТЭ
|15 тур
|6 июля, пятница
|19:00
|БАТЭ
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|28 тур
|6 ноября, понедельник
|17:30
|Торпедо-БелАЗ
|2:4
|БАТЭ
|13 тур
|20 июня, вторник
|19:00
|БАТЭ
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|28 тур
|5 ноября, суббота
|17:00
|БАТЭ
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|19 июня, воскресенье
|20:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|БАТЭ
|20 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:30
|БАТЭ
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|7 тур
|20 мая, среда
|19:30
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|БАТЭ
|28 тур
|27 октября, понедельник
|18:30
|Торпедо-БелАЗ
|2:2
|БАТЭ
|23 тур
|13 сентября, суббота
|20:30
|БАТЭ
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|17 тур
|10 июля, четверг
|21:00
|БАТЭ
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|6 тур
|4 мая, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:4
|БАТЭ
|30 тур
|9 ноября, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:3
|БАТЭ
|25 тур
|29 сентября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|22 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|31 мая, пятница
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:3
|БАТЭ
|24 тур
|15 сентября, суббота
|16:00
|БАТЭ
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|19 тур
|13 июля, пятница
|20:00
|БАТЭ
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|8 тур
|3 мая, четверг
|18:30
|Торпедо-БелАЗ
|0:2
|БАТЭ
|29 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|4:2
|Торпедо-БелАЗ
|17 тур
|9 июля, суббота
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:3
|БАТЭ
|6 тур
|23 апреля, суббота
|20:00
|БАТЭ
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|30 тур
|30 октября, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|БАТЭ
|12 тур
|5 июня, суббота
|20:00
|БАТЭ
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|3 апреля, суббота
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|БАТЭ
|25 тур
|1 ноября, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|БАТЭ
|12 тур
|4 июля, суббота
|00:00
|БАТЭ
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0