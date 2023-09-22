Славия-Мозырь - Ислочь

|7 тур
|5 мая, пятница
|00:00
|Ислочь
|Славия-Мозырь
|7 тур
|5 мая, пятница
|00:00
|Ислочь
|Славия-Мозырь
|23 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Славия-Мозырь
|0:1
|Ислочь
|8 тур
|15 мая, воскресенье
|14:00
|Ислочь
|0:2
|Славия-Мозырь
|16 тур
|18 июля, воскресенье
|18:45
|Славия-Мозырь
|1:1
|Ислочь
|1 тур
|12 марта, пятница
|17:30
|Ислочь
|1:0
|Славия-Мозырь
|20 тур
|1 августа, суббота
|18:30
|Славия-Мозырь
|2:4
|Ислочь
|5 тур
|18 апреля, суббота
|14:00
|Ислочь
|2:1
|Славия-Мозырь
|29 тур
|24 ноября, воскресенье
|14:00
|Славия-Мозырь
|2:0
|Ислочь
|14 тур
|7 июля, воскресенье
|16:00
|Ислочь
|2:1
|Славия-Мозырь
|24 тур
|29 сентября, пятница
|20:30
|Ислочь
|1:0
|Славия-Мозырь
|9 тур
|21 мая, воскресенье
|17:00
|Славия-Мозырь
|2:3
|Ислочь
|25 тур
|15 октября, суббота
|14:00
|Славия-Мозырь
|2:1
|Ислочь
|10 тур
|5 июня, воскресенье
|18:00
|Ислочь
|0:1
|Славия-Мозырь
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0