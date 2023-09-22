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Слуцк - Торпедо-БелАЗ

22.09.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Слуцк - Торпедо-БелАЗ
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
7 тур
5 мая, пятница 00:00 Торпедо-БелАЗ Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2022
28 тур
30 октября, воскресенье 13:00 Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ
13 тур
4 июля, понедельник 20:00 Торпедо-БелАЗ 3:0 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2021
19 тур
14 августа, суббота 17:30 Торпедо-БелАЗ 0:1 Слуцк
4 тур
10 апреля, суббота 16:00 Слуцк 2:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2020
27 тур
26 октября, понедельник 17:00 Торпедо-БелАЗ 4:1 Слуцк
12 тур
6 июня, суббота 14:00 Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
22 тур
21 сентября, суббота 16:00 Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ
7 тур
11 мая, суббота 20:45 Торпедо-БелАЗ 1:0 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2018
25 тур
21 октября, воскресенье 14:00 Слуцк 0:3 Торпедо-БелАЗ
10 тур
3 июня, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2017
17 тур
6 августа, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Слуцк
2 тур
10 апреля, понедельник 17:30 Слуцк 4:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
17 тур
8 августа, понедельник 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Слуцк
2 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
9 августа, воскресенье 19:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 Слуцк
2 тур
19 апреля, воскресенье 15:00 Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
2 августа, суббота 19:00 Слуцк 2:1 Торпедо-БелАЗ
8 тур
16 мая, пятница 19:00 Торпедо-БелАЗ 4:1 Слуцк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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