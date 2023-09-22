Слуцк - Торпедо-БелАЗ

|7 тур
|5 мая, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Слуцк
|7 тур
|5 мая, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Слуцк
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|13:00
|Слуцк
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|4 июля, понедельник
|20:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:0
|Слуцк
|19 тур
|14 августа, суббота
|17:30
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Слуцк
|4 тур
|10 апреля, суббота
|16:00
|Слуцк
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|27 тур
|26 октября, понедельник
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|4:1
|Слуцк
|12 тур
|6 июня, суббота
|14:00
|Слуцк
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|22 тур
|21 сентября, суббота
|16:00
|Слуцк
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|7 тур
|11 мая, суббота
|20:45
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Слуцк
|25 тур
|21 октября, воскресенье
|14:00
|Слуцк
|0:3
|Торпедо-БелАЗ
|10 тур
|3 июня, воскресенье
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Слуцк
|17 тур
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Слуцк
|2 тур
|10 апреля, понедельник
|17:30
|Слуцк
|4:1
|Торпедо-БелАЗ
|17 тур
|8 августа, понедельник
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Слуцк
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|16:00
|Слуцк
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|15 тур
|9 августа, воскресенье
|19:30
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Слуцк
|2 тур
|19 апреля, воскресенье
|15:00
|Слуцк
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|19 тур
|2 августа, суббота
|19:00
|Слуцк
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|8 тур
|16 мая, пятница
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|4:1
|Слуцк
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0