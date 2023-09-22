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Гомель - Минск

22.09.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Гомель - Минск
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
7 тур
5 мая, пятница 00:00 Минск Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2022
30 тур
12 ноября, суббота 14:00 Минск 1:1 Гомель
15 тур
15 июля, пятница 20:00 Гомель 0:3 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2021
26 тур
17 октября, воскресенье 13:00 Минск 0:0 Гомель
11 тур
30 мая, воскресенье 14:00 Гомель 5:0 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2019
28 тур
9 ноября, суббота 18:00 Гомель 1:0 Минск
13 тур
29 июня, суббота 17:00 Минск 3:2 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2018
28 тур
10 ноября, суббота 16:00 Гомель 0:2 Минск
13 тур
23 июня, суббота 18:45 Минск 0:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
29 тур
18 ноября, суббота 14:00 Минск 0:2 Гомель
14 тур
24 июня, суббота 19:00 Гомель 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
19 тур
14 сентября, понедельник 19:30 Минск 1:0 Гомель
6 тур
17 мая, воскресенье 18:30 Гомель 3:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
21 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Гомель 1:0 Минск
10 тур
31 мая, суббота 18:00 Минск 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
22 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Гомель
11 тур
31 мая, пятница 20:30 Гомель 2:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
29 сентября, суббота 21:15 Минск 1:1 Гомель
18 тур
8 июля, воскресенье 18:00 Гомель 2:2 Минск
7 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Минск 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
26 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Гомель 1:0 Минск
20 тур
8 августа, понедельник 17:00 Гомель 2:1 Минск
9 тур
11 мая, среда 00:00 Минск 2:1 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
23 тур
17 октября, суббота 16:00 Гомель 1:3 Минск
10 тур
30 мая, суббота 00:00 Минск 1:0 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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