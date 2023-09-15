Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь

|6 тур
|28 апреля, пятница
|00:00
|Славия-Мозырь
|Торпедо-БелАЗ
|6 тур
|28 апреля, пятница
|00:00
|Славия-Мозырь
|Торпедо-БелАЗ
|20 тур
|3 сентября, суббота
|18:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Славия-Мозырь
|5 тур
|23 апреля, суббота
|15:00
|Славия-Мозырь
|2:2
|Торпедо-БелАЗ
|17 тур
|30 октября, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Славия-Мозырь
|2 тур
|19 марта, пятница
|18:00
|Славия-Мозырь
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|23 тур
|13 сентября, воскресенье
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|4:2
|Славия-Мозырь
|8 тур
|9 мая, суббота
|15:00
|Славия-Мозырь
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|17 тур
|9 августа, пятница
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Славия-Мозырь
|2 тур
|7 апреля, воскресенье
|16:00
|Славия-Мозырь
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Славия-Мозырь
|15 тур
|2 июля, воскресенье
|18:00
|Славия-Мозырь
|0:3
|Торпедо-БелАЗ
|27 тур
|30 октября, воскресенье
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Славия-Мозырь
|12 тур
|15 июня, среда
|18:30
|Славия-Мозырь
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|16 тур
|17 августа, понедельник
|17:30
|Славия-Мозырь
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|3 тур
|27 апреля, понедельник
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Славия-Мозырь
|19 тур
|3 августа, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Славия-Мозырь
|8 тур
|12 мая, воскресенье
|18:00
|Славия-Мозырь
|0:3
|Торпедо-БелАЗ
|28 тур
|23 октября, вторник
|15:00
|Славия-Мозырь
|3:2
|Торпедо-БелАЗ
|15 тур
|23 июня, суббота
|19:00
|Славия-Мозырь
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|4 тур
|10 апреля, вторник
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Славия-Мозырь
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0