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Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь

15.09.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 21 тур Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
6 тур
28 апреля, пятница 00:00 Славия-Мозырь Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2022
20 тур
3 сентября, суббота 18:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Славия-Мозырь
5 тур
23 апреля, суббота 15:00 Славия-Мозырь 2:2 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2021
17 тур
30 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Славия-Мозырь
2 тур
19 марта, пятница 18:00 Славия-Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2020
23 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 4:2 Славия-Мозырь
8 тур
9 мая, суббота 15:00 Славия-Мозырь 0:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
17 тур
9 августа, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Славия-Мозырь
2 тур
7 апреля, воскресенье 16:00 Славия-Мозырь 1:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Славия-Мозырь
15 тур
2 июля, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 0:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
27 тур
30 октября, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Славия-Мозырь
12 тур
15 июня, среда 18:30 Славия-Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
16 тур
17 августа, понедельник 17:30 Славия-Мозырь 1:2 Торпедо-БелАЗ
3 тур
27 апреля, понедельник 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
19 тур
3 августа, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Славия-Мозырь
8 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 0:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
23 октября, вторник 15:00 Славия-Мозырь 3:2 Торпедо-БелАЗ
15 тур
23 июня, суббота 19:00 Славия-Мозырь 1:0 Торпедо-БелАЗ
4 тур
10 апреля, вторник 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Славия-Мозырь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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