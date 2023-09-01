БАТЭ - Динамо-Брест

|5 тур
|21 апреля, пятница
|00:00
|Динамо-Брест
|БАТЭ
|5 тур
|21 апреля, пятница
|00:00
|Динамо-Брест
|БАТЭ
|25 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|БАТЭ
|4:1
|Динамо-Брест
|10 тур
|28 мая, суббота
|15:00
|Динамо-Брест
|0:3
|БАТЭ
|17 тур
|25 июля, воскресенье
|20:45
|БАТЭ
|0:2
|Динамо-Брест
|2 тур
|20 марта, суббота
|18:00
|Динамо-Брест
|0:0
|БАТЭ
|25 тур
|26 сентября, суббота
|20:00
|БАТЭ
|2:4
|Динамо-Брест
|10 тур
|20 мая, среда
|19:00
|Динамо-Брест
|1:3
|БАТЭ
|18 тур
|25 сентября, среда
|20:45
|Динамо-Брест
|1:1
|БАТЭ
|3 тур
|14 апреля, воскресенье
|15:00
|БАТЭ
|0:1
|Динамо-Брест
|18 тур
|31 октября, среда
|20:45
|Динамо-Брест
|1:3
|БАТЭ
|3 тур
|14 апреля, суббота
|18:00
|БАТЭ
|2:0
|Динамо-Брест
|18 тур
|11 августа, пятница
|19:00
|БАТЭ
|1:0
|Динамо-Брест
|3 тур
|15 апреля, суббота
|20:00
|Динамо-Брест
|1:1
|БАТЭ
|16 тур
|29 июля, пятница
|21:00
|БАТЭ
|2:0
|Динамо-Брест
|1 тур
|2 апреля, суббота
|14:00
|Динамо-Брест
|1:4
|БАТЭ
|25 тур
|31 октября, суббота
|14:00
|Динамо-Брест
|0:1
|БАТЭ
|12 тур
|28 июня, воскресенье
|20:00
|БАТЭ
|1:0
|Динамо-Брест
|16 тур
|5 июля, суббота
|21:00
|БАТЭ
|4:0
|Динамо-Брест
|5 тур
|27 апреля, воскресенье
|20:00
|Динамо-Брест
|0:4
|БАТЭ
|16 тур
|6 июля, суббота
|19:00
|Динамо-Брест
|0:0
|БАТЭ
|5 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|3:2
|Динамо-Брест
|29 тур
|28 октября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|3:1
|Динамо-Брест
|14 тур
|15 июня, пятница
|20:00
|БАТЭ
|0:1
|Динамо-Брест
|3 тур
|6 апреля, пятница
|19:00
|Динамо-Брест
|0:2
|БАТЭ
|33 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Динамо-Брест
|1:1
|БАТЭ
|16 тур
|3 июля, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|2:0
|Динамо-Брест
|5 тур
|19 апреля, вторник
|00:00
|Динамо-Брест
|0:3
|БАТЭ
|29 тур
|25 октября, понедельник
|19:00
|БАТЭ
|2:0
|Динамо-Брест
|22 тур
|22 августа, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|1:4
|БАТЭ
|11 тур
|19 мая, среда
|20:00
|БАТЭ
|1:0
|Динамо-Брест
|18 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:30
|Динамо-Брест
|1:2
|БАТЭ
|5 тур
|2 мая, суббота
|00:00
|БАТЭ
|1:0
|Динамо-Брест
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0