Неман - Минск

|5 тур
|21 апреля, пятница
|00:00
|Минск
|Неман
|22 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:30
|Неман
|1:1
|Минск
|7 тур
|8 мая, воскресенье
|13:00
|Минск
|3:2
|Неман
|29 тур
|2 ноября, воскресенье
|18:00
|Минск
|2:1
|Неман
|24 тур
|21 сентября, воскресенье
|17:00
|Неман
|2:4
|Минск
|29 тур
|27 октября, суббота
|18:00
|Неман
|2:1
|Минск
|13 тур
|11 июня, понедельник
|19:30
|Минск
|4:4
|Неман
|2 тур
|31 марта, суббота
|16:30
|Неман
|0:1
|Минск
|30 тур
|30 октября, воскресенье
|15:00
|Минск
|0:0
|Неман
|19 тур
|30 июля, суббота
|00:00
|Минск
|3:1
|Неман
|8 тур
|7 мая, суббота
|19:00
|Неман
|0:1
|Минск
|25 тур
|18 сентября, суббота
|18:00
|Минск
|2:0
|Неман
|19 тур
|25 июля, воскресенье
|20:00
|Неман
|0:1
|Минск
|8 тур
|7 мая, пятница
|19:00
|Минск
|3:1
|Неман
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0