Гомель - Шахтер

|4 тур
|13 апреля, четверг
|00:00
|Шахтер
|Гомель
|21 тур
|11 сентября, воскресенье
|20:30
|Гомель
|0:3
|Шахтер
|6 тур
|2 мая, понедельник
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Гомель
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|13:00
|Шахтер
|0:1
|Гомель
|15 тур
|27 октября, среда
|19:30
|Гомель
|2:3
|Шахтер
|19 тур
|25 августа, воскресенье
|18:45
|Шахтер
|3:1
|Гомель
|4 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:45
|Гомель
|0:1
|Шахтер
|17 тур
|7 августа, понедельник
|18:30
|Гомель
|0:0
|Шахтер
|2 тур
|9 апреля, воскресенье
|16:30
|Шахтер
|0:0
|Гомель
|17 тур
|23 августа, воскресенье
|18:30
|Шахтер
|4:1
|Гомель
|4 тур
|4 мая, понедельник
|19:30
|Гомель
|1:3
|Шахтер
|30 тур
|8 ноября, суббота
|15:00
|Шахтер
|3:0
|Гомель
|25 тур
|28 сентября, воскресенье
|19:00
|Гомель
|0:1
|Шахтер
|20 тур
|10 августа, воскресенье
|21:00
|Шахтер
|0:1
|Гомель
|9 тур
|26 мая, понедельник
|20:00
|Гомель
|1:0
|Шахтер
|31 тур
|24 ноября, воскресенье
|14:00
|Гомель
|1:3
|Шахтер
|26 тур
|6 октября, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|1:2
|Гомель
|14 тур
|23 июня, воскресенье
|18:00
|Гомель
|0:1
|Шахтер
|3 тур
|13 апреля, суббота
|17:30
|Шахтер
|0:1
|Гомель
|28 тур
|20 октября, суббота
|18:00
|Шахтер
|4:1
|Гомель
|13 тур
|11 июня, понедельник
|20:00
|Гомель
|1:1
|Шахтер
|2 тур
|31 марта, суббота
|16:00
|Шахтер
|1:2
|Гомель
|33 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Шахтер
|4:0
|Гомель
|17 тур
|9 июля, суббота
|00:00
|Шахтер
|1:1
|Гомель
|6 тур
|23 апреля, суббота
|18:00
|Гомель
|0:0
|Шахтер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0