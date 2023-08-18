БАТЭ - Минск

|3 тур
|7 апреля, пятница
|00:00
|Минск
|БАТЭ
|19 тур
|15 августа, воскресенье
|18:30
|БАТЭ
|1:0
|Минск
|4 тур
|11 апреля, воскресенье
|14:00
|Минск
|2:2
|БАТЭ
|31 тур
|11 ноября, воскресенье
|17:00
|БАТЭ
|5:1
|Минск
|12 тур
|24 мая, четверг
|20:00
|БАТЭ
|2:0
|Минск
|1 тур
|24 марта, суббота
|17:00
|Минск
|1:0
|БАТЭ
|28 тур
|14 октября, пятница
|15:00
|Минск
|0:2
|БАТЭ
|21 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Минск
|1:0
|БАТЭ
|10 тур
|15 мая, воскресенье
|21:30
|БАТЭ
|1:1
|Минск
|26 тур
|26 сентября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|2:1
|Минск
|14 тур
|13 июня, воскресенье
|20:00
|БАТЭ
|1:2
|Минск
|3 тур
|14 апреля, среда
|19:30
|Минск
|0:0
|БАТЭ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0