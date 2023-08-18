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Неман - Гомель

18.08.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 18 тур Неман - Гомель
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
3 тур
7 апреля, пятница 00:00 Гомель Неман
Белоруссия. Высшая лига 2022
28 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Неман 3:0 Гомель
13 тур
3 июля, воскресенье 20:00 Гомель 0:0 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2021
19 тур
15 августа, воскресенье 20:30 Неман 1:0 Гомель
4 тур
11 апреля, воскресенье 16:00 Гомель 2:0 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2019
16 тур
19 июля, пятница 20:45 Неман 1:1 Гомель
1 тур
29 марта, пятница 20:45 Гомель 2:3 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2018
23 тур
1 октября, понедельник 18:30 Неман 2:0 Гомель
8 тур
21 мая, понедельник 20:45 Гомель 0:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2017
26 тур
21 октября, суббота 15:10 Неман 3:0 Гомель
11 тур
3 июня, суббота 18:30 Гомель 2:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
9 августа, воскресенье 17:30 Неман 1:0 Гомель
2 тур
18 апреля, суббота 17:00 Гомель 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
3 августа, воскресенье 20:00 Гомель 0:2 Неман
8 тур
15 мая, четверг 20:00 Неман 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
30 тур
10 ноября, воскресенье 19:00 Неман 1:2 Гомель
25 тур
30 сентября, понедельник 20:00 Гомель 0:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
10 августа, суббота 20:00 Неман 2:0 Гомель
9 тур
17 мая, пятница 20:00 Гомель 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Гомель 0:1 Неман
22 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Гомель 1:1 Неман
11 тур
18 мая, пятница 19:00 Неман 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Неман 2:2 Гомель
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Гомель 1:0 Неман
10 тур
15 мая, воскресенье 19:30 Неман 0:0 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 18:30 Гомель 0:3 Неман
1 тур
4 апреля, суббота 00:00 Неман 1:0 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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