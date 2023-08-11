Сморгонь - Торпедо-БелАЗ

|2 тур
|31 марта, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Сморгонь
|2 тур
|31 марта, пятница
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|Сморгонь
|25 тур
|2 октября, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|7:1
|Сморгонь
|10 тур
|22 мая, суббота
|14:30
|Сморгонь
|1:3
|Торпедо-БелАЗ
|23 тур
|17 октября, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Сморгонь
|10 тур
|30 мая, суббота
|00:00
|Сморгонь
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0