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Сморгонь - Торпедо-БелАЗ

11.08.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Сморгонь - Торпедо-БелАЗ
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
2 тур
31 марта, пятница 00:00 Торпедо-БелАЗ Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига 2021
25 тур
2 октября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 7:1 Сморгонь
10 тур
22 мая, суббота 14:30 Сморгонь 1:3 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
23 тур
17 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Сморгонь
10 тур
30 мая, суббота 00:00 Сморгонь 0:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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