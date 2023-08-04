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Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест

04.08.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 16 тур Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
1 тур
18 марта, суббота 20:00 Динамо-Брест Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2022
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо-Брест
14 тур
10 июля, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 0:1 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2021
20 тур
22 августа, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 3:2 Торпедо-БелАЗ
5 тур
17 апреля, суббота 14:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2020
28 тур
7 ноября, суббота 17:00 Динамо-Брест 2:3 Торпедо-БелАЗ
13 тур
13 июня, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2019
16 тур
20 июля, суббота 20:45 Динамо-Брест 4:1 Торпедо-БелАЗ
1 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
21 тур
16 сентября, воскресенье 19:45 Динамо-Брест 2:0 Торпедо-БелАЗ
6 тур
6 мая, воскресенье 17:30 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 1:0 Торпедо-БелАЗ
12 тур
16 июня, пятница 18:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
22 тур
17 сентября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест
7 тур
30 мая, понедельник 18:00 Динамо-Брест 3:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
14 тур
12 июля, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
1 тур
11 апреля, суббота 14:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
15 тур
28 июня, суббота 17:30 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
4 тур
18 апреля, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
13 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо-Брест
6 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
22 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо-Брест
18 тур
7 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо-Брест
7 тур
29 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
26 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
6 ноября, суббота 18:00 Динамо-Брест 3:1 Торпедо-БелАЗ
13 тур
9 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест
2 тур
10 апреля, суббота 19:00 Динамо-Брест 3:2 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
19 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
6 тур
6 мая, среда 00:00 Динамо-Брест 2:2 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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