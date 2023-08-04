Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест

|1 тур
|18 марта, суббота
|20:00
|Динамо-Брест
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|18 марта, суббота
|20:00
|Динамо-Брест
|Торпедо-БелАЗ
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо-Брест
|14 тур
|10 июля, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|20 тур
|22 августа, воскресенье
|20:30
|Динамо-Брест
|3:2
|Торпедо-БелАЗ
|5 тур
|17 апреля, суббота
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:2
|Динамо-Брест
|28 тур
|7 ноября, суббота
|17:00
|Динамо-Брест
|2:3
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|13 июня, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:2
|Динамо-Брест
|16 тур
|20 июля, суббота
|20:45
|Динамо-Брест
|4:1
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|31 марта, воскресенье
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Динамо-Брест
|21 тур
|16 сентября, воскресенье
|19:45
|Динамо-Брест
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|6 тур
|6 мая, воскресенье
|17:30
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Динамо-Брест
|27 тур
|29 октября, воскресенье
|17:00
|Динамо-Брест
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|12 тур
|16 июня, пятница
|18:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Динамо-Брест
|22 тур
|17 сентября, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Динамо-Брест
|7 тур
|30 мая, понедельник
|18:00
|Динамо-Брест
|3:2
|Торпедо-БелАЗ
|14 тур
|12 июля, воскресенье
|19:30
|Динамо-Брест
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|11 апреля, суббота
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:3
|Динамо-Брест
|15 тур
|28 июня, суббота
|17:30
|Динамо-Брест
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|4 тур
|18 апреля, пятница
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Динамо-Брест
|17 тур
|13 июля, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Динамо-Брест
|6 тур
|28 апреля, воскресенье
|17:00
|Динамо-Брест
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|22 сентября, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо-Брест
|18 тур
|7 июля, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Динамо-Брест
|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|17:00
|Динамо-Брест
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|26 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Динамо-Брест
|21 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Динамо-Брест
|10 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|1:3
|Торпедо-БелАЗ
|31 тур
|6 ноября, суббота
|18:00
|Динамо-Брест
|3:1
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|9 июня, среда
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Динамо-Брест
|2 тур
|10 апреля, суббота
|19:00
|Динамо-Брест
|3:2
|Торпедо-БелАЗ
|19 тур
|19 сентября, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Динамо-Брест
|6 тур
|6 мая, среда
|00:00
|Динамо-Брест
|2:2
|Торпедо-БелАЗ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0