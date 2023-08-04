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БАТЭ - Гомель

04.08.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 16 тур БАТЭ - Гомель
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
1 тур
18 марта, суббота 16:00 Гомель БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2022
20 тур
4 сентября, воскресенье 19:00 Гомель 0:1 БАТЭ
5 тур
22 апреля, пятница 20:00 БАТЭ 2:1 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2021
18 тур
2 августа, понедельник 20:50 Гомель 2:2 БАТЭ
3 тур
3 апреля, суббота 14:00 БАТЭ 3:2 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2019
25 тур
19 октября, суббота 16:00 БАТЭ 1:1 Гомель
10 тур
1 июня, суббота 19:00 Гомель 0:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2018
26 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Гомель 0:1 БАТЭ
11 тур
13 июня, среда 18:45 БАТЭ 3:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
16 тур
29 июля, суббота 19:00 БАТЭ 3:0 Гомель
1 тур
1 апреля, суббота 19:30 Гомель 1:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
16 тур
14 августа, пятница 20:30 Гомель 0:0 БАТЭ
3 тур
25 апреля, суббота 19:00 БАТЭ 2:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
31 тур
22 ноября, суббота 14:00 БАТЭ 4:0 Гомель
26 тур
5 октября, воскресенье 19:15 Гомель 1:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
14 тур
22 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 0:0 Гомель
3 тур
13 апреля, воскресенье 15:00 Гомель 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
32 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 БАТЭ 2:0 Гомель
27 тур
20 октября, воскресенье 18:00 Гомель 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Гомель 3:2 БАТЭ
10 тур
24 мая, пятница 20:00 БАТЭ 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
23 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Гомель 1:2 БАТЭ
21 тур
17 августа, пятница 20:00 БАТЭ 0:0 Гомель
10 тур
12 мая, суббота 18:00 Гомель 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
2 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 0:0 Гомель
22 тур
20 августа, суббота 21:00 БАТЭ 1:1 Гомель
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Гомель 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
26 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 БАТЭ 3:0 Гомель
13 тур
10 июля, пятница 00:00 Гомель 0:3 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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