БАТЭ - Шахтер

|19 тур
|28 августа, воскресенье
|20:00
|БАТЭ
|0:2
|Шахтер
|4 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Шахтер
|0:1
|БАТЭ
|26 тур
|27 октября, воскресенье
|19:00
|Шахтер
|2:2
|БАТЭ
|11 тур
|16 июня, воскресенье
|17:00
|БАТЭ
|3:1
|Шахтер
|20 тур
|27 августа, воскресенье
|19:00
|Шахтер
|0:4
|БАТЭ
|5 тур
|30 апреля, воскресенье
|18:30
|БАТЭ
|1:0
|Шахтер
|17 тур
|8 августа, понедельник
|19:30
|Шахтер
|0:2
|БАТЭ
|2 тур
|11 апреля, понедельник
|19:00
|БАТЭ
|2:0
|Шахтер
|32 тур
|30 ноября, воскресенье
|14:00
|БАТЭ
|1:1
|Шахтер
|27 тур
|16 октября, четверг
|20:00
|Шахтер
|1:4
|БАТЭ
|29 тур
|3 ноября, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|2:2
|Шахтер
|24 тур
|21 сентября, суббота
|19:00
|Шахтер
|0:3
|БАТЭ
|33 тур
|25 ноября, воскресенье
|14:00
|БАТЭ
|2:1
|Шахтер
|18 тур
|7 июля, суббота
|18:00
|Шахтер
|1:1
|БАТЭ
|7 тур
|28 апреля, суббота
|20:00
|БАТЭ
|1:0
|Шахтер
|24 тур
|9 сентября, пятница
|21:00
|Шахтер
|0:0
|БАТЭ
|18 тур
|29 июня, среда
|00:00
|БАТЭ
|2:2
|Шахтер
|7 тур
|30 апреля, суббота
|18:00
|Шахтер
|0:2
|БАТЭ
|33 тур
|21 ноября, воскресенье
|15:00
|БАТЭ
|1:2
|Шахтер
|21 тур
|14 августа, суббота
|21:30
|БАТЭ
|2:0
|Шахтер
|10 тур
|15 мая, суббота
|18:00
|Шахтер
|0:0
|БАТЭ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0