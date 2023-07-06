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БАТЭ - Шахтер

06.07.2023, Четверг, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 15 тур БАТЭ - Шахтер
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
19 тур
28 августа, воскресенье 20:00 БАТЭ 0:2 Шахтер
4 тур
16 апреля, суббота 17:00 Шахтер 0:1 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2021
23 тур
18 сентября, суббота 19:00 БАТЭ 1:0 Шахтер
8 тур
9 мая, воскресенье 20:30 Шахтер 1:0 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2020
28 тур
7 ноября, суббота 19:00 Шахтер 1:1 БАТЭ
13 тур
14 июня, воскресенье 21:00 БАТЭ 2:2 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2019
26 тур
27 октября, воскресенье 19:00 Шахтер 2:2 БАТЭ
11 тур
16 июня, воскресенье 17:00 БАТЭ 3:1 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2018
28 тур
21 ноября, среда 18:00 Шахтер 3:0 БАТЭ
13 тур
24 июня, воскресенье 18:45 БАТЭ 0:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
27 августа, воскресенье 19:00 Шахтер 0:4 БАТЭ
5 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 БАТЭ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2016
17 тур
8 августа, понедельник 19:30 Шахтер 0:2 БАТЭ
2 тур
11 апреля, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
19 тур
12 сентября, суббота 18:30 БАТЭ 1:1 Шахтер
6 тур
16 мая, суббота 17:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Суперкубок Беларуси 2015

14 марта, суббота 15:00 Шахтер 0:0
(0:3)п		 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
32 тур
30 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 1:1 Шахтер
27 тур
16 октября, четверг 20:00 Шахтер 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
12 тур
12 июня, четверг 20:00 БАТЭ 0:0 Шахтер
1 тур
29 марта, суббота 14:30 Шахтер 2:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
29 тур
3 ноября, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:2 Шахтер
24 тур
21 сентября, суббота 19:00 Шахтер 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
11 августа, воскресенье 18:00 БАТЭ 4:0 Шахтер
9 тур
17 мая, пятница 20:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 2:1 Шахтер
18 тур
7 июля, суббота 18:00 Шахтер 1:1 БАТЭ
7 тур
28 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
9 сентября, пятница 21:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
18 тур
29 июня, среда 00:00 БАТЭ 2:2 Шахтер
7 тур
30 апреля, суббота 18:00 Шахтер 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 БАТЭ 1:2 Шахтер
21 тур
14 августа, суббота 21:30 БАТЭ 2:0 Шахтер
10 тур
15 мая, суббота 18:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
23 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Шахтер 0:1 БАТЭ
10 тур
27 мая, среда 00:00 БАТЭ 2:3 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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