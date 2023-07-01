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Минск - Торпедо-БелАЗ

01.07.2023, Суббота, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Минск - Торпедо-БелАЗ
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
18 тур
19 августа, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск
3 тур
9 апреля, суббота 19:30 Минск 1:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2021
22 тур
11 сентября, суббота 16:50 Минск 0:2 Торпедо-БелАЗ
7 тур
1 мая, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2020
22 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск
7 тур
2 мая, суббота 14:00 Минск 2:5 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
18 тур
17 августа, суббота 18:45 Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ
3 тур
13 апреля, суббота 14:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2018
19 тур
24 августа, пятница 18:45 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
4 тур
21 апреля, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
26 тур
23 октября, понедельник 18:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск
11 тур
4 июня, воскресенье 17:00 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
23 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Минск
8 тур
16 мая, понедельник 18:30 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
23 тур
17 октября, суббота 15:30 Минск 0:2 Торпедо-БелАЗ
10 тур
17 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
20 тур
9 августа, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
9 тур
26 мая, понедельник 19:00 Минск 0:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
12 тур
15 июня, суббота 19:30 Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск
1 тур
30 марта, суббота 16:00 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
27 тур
7 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
16 тур
27 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск
5 тур
14 апреля, суббота 18:00 Минск 1:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
1 октября, суббота 17:00 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 Минск
4 тур
15 апреля, пятница 18:30 Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
28 тур
16 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск
16 тур
23 июня, среда 20:00 Торпедо-БелАЗ 0:4 Минск
5 тур
24 апреля, суббота 17:00 Минск 2:1 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
22 тур
4 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:4 Торпедо-БелАЗ
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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