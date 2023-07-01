Минск - Торпедо-БелАЗ

|18 тур
|19 августа, пятница
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Минск
|3 тур
|9 апреля, суббота
|19:30
|Минск
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|18 тур
|19 августа, пятница
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Минск
|3 тур
|9 апреля, суббота
|19:30
|Минск
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|22 тур
|11 сентября, суббота
|16:50
|Минск
|0:2
|Торпедо-БелАЗ
|7 тур
|1 мая, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Минск
|22 тур
|23 августа, воскресенье
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Минск
|7 тур
|2 мая, суббота
|14:00
|Минск
|2:5
|Торпедо-БелАЗ
|18 тур
|17 августа, суббота
|18:45
|Минск
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|3 тур
|13 апреля, суббота
|14:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Минск
|19 тур
|24 августа, пятница
|18:45
|Минск
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|4 тур
|21 апреля, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Минск
|26 тур
|23 октября, понедельник
|18:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Минск
|11 тур
|4 июня, воскресенье
|17:00
|Минск
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|23 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Минск
|8 тур
|16 мая, понедельник
|18:30
|Минск
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|23 тур
|17 октября, суббота
|15:30
|Минск
|0:2
|Торпедо-БелАЗ
|10 тур
|17 июня, среда
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Минск
|20 тур
|9 августа, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Минск
|9 тур
|26 мая, понедельник
|19:00
|Минск
|0:2
|Торпедо-БелАЗ
|12 тур
|15 июня, суббота
|19:30
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Минск
|1 тур
|30 марта, суббота
|16:00
|Минск
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|27 тур
|7 октября, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Минск
|16 тур
|27 июня, среда
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Минск
|5 тур
|14 апреля, суббота
|18:00
|Минск
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|27 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Минск
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|15 тур
|26 июня, воскресенье
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:2
|Минск
|4 тур
|15 апреля, пятница
|18:30
|Минск
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|28 тур
|16 октября, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Минск
|16 тур
|23 июня, среда
|20:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:4
|Минск
|5 тур
|24 апреля, суббота
|17:00
|Минск
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|22 тур
|4 октября, воскресенье
|15:00
|Минск
|0:4
|Торпедо-БелАЗ
|9 тур
|23 мая, суббота
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Минск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0