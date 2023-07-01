Неман - БАТЭ

|27 тур
|24 октября, понедельник
|19:30
|БАТЭ
|2:1
|Неман
|12 тур
|25 июня, суббота
|21:00
|Неман
|0:0
|БАТЭ
|28 тур
|27 октября, воскресенье
|16:00
|Неман
|1:0
|БАТЭ
|23 тур
|15 сентября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|1:0
|Неман
|26 тур
|28 сентября, пятница
|19:00
|БАТЭ
|5:1
|Неман
|16 тур
|27 июня, среда
|20:00
|Неман
|1:2
|БАТЭ
|5 тур
|14 апреля, суббота
|19:00
|БАТЭ
|2:0
|Неман
|31 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|Неман
|0:1
|БАТЭ
|12 тур
|25 мая, среда
|00:00
|Неман
|0:3
|БАТЭ
|1 тур
|2 апреля, суббота
|18:00
|БАТЭ
|1:1
|Неман
|27 тур
|3 октября, воскресенье
|20:00
|Неман
|1:1
|БАТЭ
|15 тур
|19 июня, суббота
|20:00
|Неман
|0:5
|БАТЭ
|4 тур
|18 апреля, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|0:0
|Неман
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0