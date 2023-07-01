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Неман - БАТЭ

01.07.2023, Суббота, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Неман - БАТЭ
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
27 тур
24 октября, понедельник 19:30 БАТЭ 2:1 Неман
12 тур
25 июня, суббота 21:00 Неман 0:0 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2021
27 тур
22 октября, пятница 20:00 Неман 0:2 БАТЭ
12 тур
12 июня, суббота 18:45 БАТЭ 3:0 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2020
22 тур
23 августа, воскресенье 20:00 Неман 0:2 БАТЭ
7 тур
3 мая, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:1 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2019
23 тур
28 сентября, суббота 20:45 БАТЭ 1:0 Неман
8 тур
17 мая, пятница 18:45 Неман 0:1 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2018
27 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:0 Неман
12 тур
17 июня, воскресенье 20:45 Неман 2:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
29 тур
18 ноября, суббота 14:00 БАТЭ 3:1 Неман
14 тур
25 июня, воскресенье 20:00 Неман 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
22 тур
17 сентября, суббота 19:00 БАТЭ 4:0 Неман
7 тур
12 мая, четверг 20:30 Неман 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
22 августа, суббота 19:30 БАТЭ 7:1 Неман
4 тур
4 мая, понедельник 19:00 Неман 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
22 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Неман 1:2 БАТЭ
11 тур
7 июня, суббота 20:00 БАТЭ 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
28 тур
27 октября, воскресенье 16:00 Неман 1:0 БАТЭ
23 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
30 июня, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:0 Неман
4 тур
17 апреля, среда 20:00 Неман 2:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
28 сентября, пятница 19:00 БАТЭ 5:1 Неман
16 тур
27 июня, среда 20:00 Неман 1:2 БАТЭ
5 тур
14 апреля, суббота 19:00 БАТЭ 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Неман 0:1 БАТЭ
12 тур
25 мая, среда 00:00 Неман 0:3 БАТЭ
1 тур
2 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
27 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Неман 1:1 БАТЭ
15 тур
19 июня, суббота 20:00 Неман 0:5 БАТЭ
4 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 БАТЭ 0:0 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Неман 1:2 БАТЭ
6 тур
6 мая, среда 00:00 БАТЭ 6:0 Неман
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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