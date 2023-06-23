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Ислочь - Гомель

23.06.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Ислочь - Гомель
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
27 тур
24 октября, понедельник 15:30 Гомель 3:1 Ислочь
12 тур
25 июня, суббота 15:00 Ислочь 1:1 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2021
28 тур
7 ноября, воскресенье 13:00 Ислочь 1:2 Гомель
13 тур
19 июня, суббота 16:45 Гомель 2:0 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2019
20 тур
31 августа, суббота 18:45 Гомель 2:2 Ислочь
5 тур
27 апреля, суббота 16:45 Ислочь 3:1 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2018
20 тур
1 сентября, суббота 17:00 Ислочь 0:1 Гомель
5 тур
27 апреля, пятница 19:45 Гомель 1:2 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2017
19 тур
18 августа, пятница 19:00 Гомель 0:1 Ислочь
4 тур
23 апреля, воскресенье 19:00 Ислочь 0:1 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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