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Сморгонь - Динамо

23.06.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Сморгонь - Динамо
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2021
24 тур
26 сентября, воскресенье 16:00 Сморгонь 0:5 Динамо
9 тур
14 мая, пятница 20:00 Динамо 2:0 Сморгонь
Чемпионат Белоруссии 2009
15 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Динамо 1:1 Сморгонь
2 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Сморгонь 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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