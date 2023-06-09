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Динамо - Динамо-Брест

09.06.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Динамо - Динамо-Брест
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
27 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Динамо 0:0 Динамо-Брест
12 тур
26 июня, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 1:3 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2021
19 тур
14 августа, суббота 19:30 Динамо 2:0 Динамо-Брест
4 тур
10 апреля, суббота 20:00 Динамо-Брест 1:1 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2020
23 тур
12 сентября, суббота 20:00 Динамо 2:4 Динамо-Брест
8 тур
10 мая, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 2:1 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2019
30 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 Динамо 1:3 Динамо-Брест
15 тур
14 июля, воскресенье 20:45 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2018
26 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Динамо 1:1 Динамо-Брест
11 тур
13 июня, среда 20:45 Динамо-Брест 1:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2017
23 тур
22 сентября, пятница 20:45 Динамо-Брест 1:0 Динамо
8 тур
14 мая, воскресенье 15:00 Динамо 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
15 октября, суббота 15:00 Динамо 2:1 Динамо-Брест
10 тур
4 июня, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:4 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
22 тур
5 октября, понедельник 15:30 Динамо 4:1 Динамо-Брест
9 тур
5 июня, пятница 19:00 Динамо-Брест 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 19:30 Динамо 3:1 Динамо-Брест
7 тур
10 мая, суббота 16:00 Динамо-Брест 2:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
19 тур
4 августа, воскресенье 19:30 Динамо 3:2 Динамо-Брест
8 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 Динамо-Брест 2:0 Динамо
16 тур
27 июня, среда 20:00 Динамо 1:0 Динамо-Брест
5 тур
14 апреля, суббота 18:00 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
1 октября, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:1 Динамо
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Динамо-Брест 2:0 Динамо
8 тур
7 мая, суббота 18:00 Динамо 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2010
32 тур
13 ноября, суббота 18:00 Динамо 2:0 Динамо-Брест
21 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Динамо 2:2 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, суббота 19:00 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Чемпионат Белоруссии 2009
16 тур
23 августа, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 0:1 Динамо
3 тур
18 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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