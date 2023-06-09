Гомель - Торпедо-БелАЗ

|24 тур
|8 октября, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Гомель
|9 тур
|29 июня, среда
|20:00
|Гомель
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|24 тур
|8 октября, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Гомель
|9 тур
|29 июня, среда
|20:00
|Гомель
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|21 тур
|28 августа, суббота
|16:30
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Гомель
|6 тур
|25 апреля, воскресенье
|20:45
|Гомель
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|23 тур
|28 сентября, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Гомель
|8 тур
|18 мая, суббота
|17:45
|Гомель
|2:3
|Торпедо-БелАЗ
|22 тур
|22 сентября, суббота
|19:45
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Гомель
|7 тур
|12 мая, суббота
|17:30
|Гомель
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|16 октября, понедельник
|19:00
|Гомель
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|10 тур
|27 мая, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Гомель
|18 тур
|30 августа, воскресенье
|18:30
|Гомель
|0:2
|Торпедо-БелАЗ
|5 тур
|10 мая, воскресенье
|18:30
|Торпедо-БелАЗ
|3:0
|Гомель
|29 тур
|2 ноября, воскресенье
|16:00
|Гомель
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|24 тур
|21 сентября, воскресенье
|16:30
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Гомель
|22 тур
|31 августа, воскресенье
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Гомель
|11 тур
|6 июня, пятница
|20:00
|Гомель
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|29 тур
|2 ноября, суббота
|18:00
|Гомель
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|24 тур
|21 сентября, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Гомель
|16 тур
|7 июля, воскресенье
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:3
|Гомель
|5 тур
|22 апреля, понедельник
|20:00
|Гомель
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|30 тур
|4 ноября, воскресенье
|18:00
|Гомель
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|14 тур
|15 июня, пятница
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Гомель
|3 тур
|6 апреля, пятница
|19:00
|Гомель
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|17 сентября, суббота
|18:00
|Гомель
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|16 тур
|3 июля, воскресенье
|18:00
|Гомель
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|5 тур
|19 апреля, вторник
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Гомель
|20 тур
|23 сентября, среда
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|4:0
|Гомель
|7 тур
|10 мая, воскресенье
|00:00
|Гомель
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0