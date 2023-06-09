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Гомель - Торпедо-БелАЗ

09.06.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Гомель - Торпедо-БелАЗ
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
24 тур
8 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Гомель
9 тур
29 июня, среда 20:00 Гомель 1:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2021
21 тур
28 августа, суббота 16:30 Торпедо-БелАЗ 0:1 Гомель
6 тур
25 апреля, воскресенье 20:45 Гомель 1:1 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
23 тур
28 сентября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Гомель
8 тур
18 мая, суббота 17:45 Гомель 2:3 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
22 тур
22 сентября, суббота 19:45 Торпедо-БелАЗ 1:0 Гомель
7 тур
12 мая, суббота 17:30 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
25 тур
16 октября, понедельник 19:00 Гомель 0:1 Торпедо-БелАЗ
10 тур
27 мая, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
18 тур
30 августа, воскресенье 18:30 Гомель 0:2 Торпедо-БелАЗ
5 тур
10 мая, воскресенье 18:30 Торпедо-БелАЗ 3:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
29 тур
2 ноября, воскресенье 16:00 Гомель 0:1 Торпедо-БелАЗ
24 тур
21 сентября, воскресенье 16:30 Торпедо-БелАЗ 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014
22 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Гомель
11 тур
6 июня, пятница 20:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
29 тур
2 ноября, суббота 18:00 Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ
24 тур
21 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
7 июля, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Гомель
5 тур
22 апреля, понедельник 20:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
30 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Гомель 3:0 Торпедо-БелАЗ
14 тур
15 июня, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Гомель
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Гомель 2:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
25 тур
17 сентября, суббота 18:00 Гомель 1:0 Торпедо-БелАЗ
16 тур
3 июля, воскресенье 18:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
23 сентября, среда 17:00 Торпедо-БелАЗ 4:0 Гомель
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Гомель 2:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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