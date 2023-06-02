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Динамо-Брест - Минск

02.06.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Динамо-Брест - Минск
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
20 тур
2 сентября, пятница 19:00 Динамо-Брест 3:1 Минск
5 тур
23 апреля, суббота 17:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2021
25 тур
2 октября, суббота 14:00 Динамо-Брест 2:2 Минск
10 тур
22 мая, суббота 16:30 Минск 1:0 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2020
27 тур
26 октября, понедельник 15:00 Минск 1:2 Динамо-Брест
12 тур
6 июня, суббота 20:00 Динамо-Брест 6:1 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2019
21 тур
14 сентября, суббота 18:30 Динамо-Брест 3:0 Минск
6 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Минск 1:2 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
20 тур
1 сентября, суббота 19:30 Динамо-Брест 2:1 Минск
5 тур
27 апреля, пятница 17:30 Минск 3:3 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
16 тур
30 июля, воскресенье 18:30 Динамо-Брест 4:0 Минск
1 тур
1 апреля, суббота 14:00 Минск 2:2 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
17 тур
7 августа, воскресенье 17:30 Минск 0:1 Динамо-Брест
2 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 0:3 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
9 августа, воскресенье 15:30 Минск 2:1 Динамо-Брест
2 тур
20 апреля, понедельник 14:00 Динамо-Брест 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
32 тур
29 ноября, суббота 14:00 Минск 5:2 Динамо-Брест
27 тур
18 октября, суббота 15:00 Динамо-Брест 1:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
12 тур
12 июня, четверг 19:30 Динамо-Брест 2:3 Минск
1 тур
29 марта, суббота 18:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
31 тур
23 ноября, суббота 14:00 Динамо-Брест 1:0 Минск
26 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Минск 3:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013
18 тур
21 июля, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:1 Минск
7 тур
4 мая, суббота 18:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Минск 0:0 Динамо-Брест
22 тур
26 августа, воскресенье 20:30 Минск 2:1 Динамо-Брест
11 тур
16 мая, среда 20:00 Динамо-Брест 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 19:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
14 тур
19 июня, воскресенье 18:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
3 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 2:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
27 тур
2 октября, суббота 17:00 Минск 2:2 Динамо-Брест
15 тур
19 июня, суббота 19:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
4 тур
18 апреля, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 2:1 Минск
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
12 тур
4 июля, суббота 00:00 Динамо-Брест 1:2 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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