Минск - Динамо

|16 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|Динамо
|3:1
|Минск
|1 тур
|18 марта, пятница
|18:00
|Минск
|0:1
|Динамо
|17 тур
|11 августа, воскресенье
|20:45
|Динамо
|3:2
|Минск
|2 тур
|5 апреля, пятница
|18:00
|Минск
|0:0
|Динамо
|26 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Минск
|0:0
|Динамо
|11 тур
|10 июня, пятница
|19:00
|Динамо
|1:0
|Минск
|18 тур
|31 августа, понедельник
|18:00
|Динамо
|1:1
|Минск
|5 тур
|11 мая, понедельник
|18:00
|Минск
|0:3
|Динамо
|28 тур
|20 октября, суббота
|16:00
|Минск
|0:2
|Динамо
|14 тур
|15 июня, пятница
|20:00
|Динамо
|1:0
|Минск
|3 тур
|6 апреля, пятница
|21:00
|Минск
|0:0
|Динамо
|33 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Динамо
|3:4
|Минск
|13 тур
|12 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:2
|Минск
|2 тур
|6 апреля, среда
|19:00
|Минск
|0:0
|Динамо
|29 тур
|24 октября, воскресенье
|18:00
|Минск
|0:0
|Динамо
|13 тур
|9 июня, среда
|19:00
|Минск
|0:2
|Динамо
|2 тур
|10 апреля, суббота
|18:00
|Динамо
|0:2
|Минск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0