БАТЭ - Славия-Мозырь

|16 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|4:0
|Славия-Мозырь
|1 тур
|20 марта, воскресенье
|18:00
|Славия-Мозырь
|0:3
|БАТЭ
|16 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|4:0
|Славия-Мозырь
|1 тур
|20 марта, воскресенье
|18:00
|Славия-Мозырь
|0:3
|БАТЭ
|26 тур
|16 октября, суббота
|17:00
|Славия-Мозырь
|3:1
|БАТЭ
|11 тур
|29 мая, суббота
|17:00
|БАТЭ
|3:0
|Славия-Мозырь
|17 тур
|11 июля, суббота
|18:30
|БАТЭ
|1:1
|Славия-Мозырь
|2 тур
|28 марта, суббота
|15:00
|Славия-Мозырь
|2:1
|БАТЭ
|19 тур
|25 августа, воскресенье
|20:45
|БАТЭ
|4:0
|Славия-Мозырь
|4 тур
|20 апреля, суббота
|15:00
|Славия-Мозырь
|1:2
|БАТЭ
|21 тур
|9 сентября, суббота
|19:00
|БАТЭ
|2:0
|Славия-Мозырь
|6 тур
|6 мая, суббота
|17:00
|Славия-Мозырь
|0:6
|БАТЭ
|26 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|0:0
|Славия-Мозырь
|11 тур
|10 июня, пятница
|18:00
|Славия-Мозырь
|2:1
|БАТЭ
|14 тур
|10 июля, пятница
|18:30
|Славия-Мозырь
|3:5
|БАТЭ
|1 тур
|10 апреля, пятница
|19:00
|БАТЭ
|1:0
|Славия-Мозырь
|13 тур
|19 июня, среда
|20:00
|БАТЭ
|6:1
|Славия-Мозырь
|2 тур
|7 апреля, воскресенье
|17:00
|Славия-Мозырь
|0:1
|БАТЭ
|32 тур
|17 ноября, суббота
|15:00
|Славия-Мозырь
|0:0
|БАТЭ
|22 тур
|18 октября, четверг
|16:00
|Славия-Мозырь
|1:2
|БАТЭ
|11 тур
|18 мая, пятница
|20:00
|БАТЭ
|2:1
|Славия-Мозырь
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0